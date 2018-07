Diverse sporttrackers onthullen gegevens militairen wereldwijd

Begin dit jaar hoorden we voor het eerst dat de locatiegegevens van militaire locaties wereldwijd per ongeluk openbaar waren gemaakt door sporttracker Strava. Nu blijkt dat Strava bepaald niet de enige app is die dit probleem heeft. Ook andere trackers leggen de gegevens van hun gebruikers vast en maken die openbaar.

Uit onderzoek van De Correspondent in samenwerking met Bellingcat, blijkt dat apps als Endomondo, Polar en ook Runkeeper de locatie van militairen blootleggen. De toepassingen maken het voor gebruikers mogelijk om hun trainingsactiviteiten te tracken. Maar het gaat niet alleen om gewone gebruikers, maar ook om militairen en medewerkers van verschillende inlichtingendiensten.

Trainingsrondjes om de basis

De Correspondent en Bellingcat deden een steekproef onder zo’n honderd militairen en medewerkers van inlichtingendiensten. Bij negentig procent van die personen was binnen een paar minuten tijd de identiteit en ook het woonadres te herleiden. Dat laatste was niet heel moeilijk, aangezien de meeste activiteiten van mensen beginnen en eindigen waar ze wonen.

Uiteindelijk wisten de onderzoekers van 6.460 mensen van 69 verschillende nationaliteiten op 208 gevoelige locaties de identiteit te achterhalen. Een aantal van de Nederlanders die zich daaronder bevonden, liepen bijvoorbeeld rondjes op een basis in Irak, maar men wist ook een medewerker van de MIVD te achterhalen die rondjes rond het hoofdkantoor liep. Ook achterhaalde men de identiteit van Russische militairen, maar ook van Amerikanen.

Verschillende apps

Het was bij Polar het meest eenvoudig om de gegevens te achterhalen. In het geval van apps als Endomondo, Runkeeper en Strava waren de data ook te vinden. Het was bij die apps wel een stuk moeilijker. Het is enigszins opmerkelijk dat Strava nog altijd zo toegankelijk is. Dat komt omdat rond die app eerder dit jaar nog met ditzelfde probleem in opspraak kwam.

Polar laat in een reactie weten tijdelijk de openbare kaarten ontoegankelijk te maken en uit te schakelen. Verder heeft het Ministerie van Defensie besloten om op de werktelefoons van personeel het gebruik van dit soort trackerapps onmogelijk te maken.