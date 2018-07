Google Maps wordt tot wel dertig keer zo duur voor zakelijke gebruikers

Vanaf vandaag is Google Maps een stuk duurder om te gebruiken. Het nieuwe prijsmodel, dat half juni werd aangekondigd, gaat namelijk gelden. Daarmee betalen zakelijke klanten soms wel duizenden procenten meer voor het gebruik van de kaartendienst. Met gevolgen voor verkopers, transportbedrijven en vakantieorganisaties.

Halverwege juni maakte Google bekend dat het zijn tarieven zou veranderen. Vandaag stelt zakenblad Emerce dat het grote gevolgen heeft voor bedrijven. Sommige bedrijven zien hun kosten voor het gebruik van de API van Google Maps met duizenden procenten stijgen. Een voorbeeld ligt in de Nieuw-Zeelandse firma Metlink, dat zijn factuur van krap 1.000 Nieuw-Zeelandse dollars zag stijgen naar 30.000 dollar.

Oplopende kosten

Er zijn twee belangrijke veranderingen in het beleid van Google ten aanzien van Maps. Op de eerste plaats zijn bedrijven voortaan verplicht hun API-account te koppelen aan een creditcard. Daarnaast gaan de prijzen dus flink omhoog. Dat is vervelend voor bepaalde ontwikkelaars, want tot vandaag was het gebruik van Maps voor bepaalde klanten gratis.

Enkel grote bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Booking.com en de ANWB, die afhankelijk zijn van de landkaarten en er fors mee verdienen, moesten tot vandaag betalen. Dat verandert per vandaag. Op de site van Google Maps is een prijstabel te vinden, die duidelijk maakt dat voortaan iedereen moet betalen. Iedere keer als een gebruiker van een bepaalde app die gekoppeld is aan Google Maps een informatieverzoek doet, loopt de teller op.

Ruimte voor de concurrent

Dat Google zijn tarieven omhoog gooit, biedt ruimte voor concurrenten. Zo spelen onder meer TomTom, Azure Maps, HERE, Mapbox en Open Streetmaps in op deze ontwikkeling door hun diensten te benadrukken en aan klanten uit te leggen hoe ze kunnen overschakelen.