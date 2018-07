Google brengt de Now-kaarten terug naar Google Assistant

Vandaag komt er een grote update naar de Google Assistant op iOS en Android. Google voert de voorspellende kaarten van Google Now weer uit, die al bestonden nog voordat de assistent gelanceerd werd. Het bedrijf voegt de kaarten toe aan de interface van de Assistant.

Google Now bestond uit een aantal kaarten, die informatie weergaven waar je mogelijk naar zou willen zoeken. Denk aan de reistijd naar plaatsen waar je vaker heen gaat, aankomende afspraken, vluchten of het weer. De software was zelfs relatief intelligent: als je bijvoorbeeld een afspraak had ergens, dan gaf Google Now op basis van het daadwerkelijke verkeer advies over je vertrektijd. Tijdens de transitie naar Google Assistant, gingen de kaarten verloren in de interface. Maar nu komen ze dus terug.

Veel nieuwe mogelijkheden

Google brengt vandaag de Google Now-kaarten terug als Visual Snapshot-functie binnen de Assistant. Daar verschijnen bijvoorbeeld files, aankomende afspraken, vliegtickets, bijlagen uit je e-mails, updates rond aandelenkoersen, reserveringen, aankomende rekeningen en nog veel meer.

Verder belooft Google dat de komende tijd meer informatie wordt weergegeven. Denk aan evenementen waar je interesse in hebt, de plek waar je auto geparkeerd staat, advies voor leuke activiteiten of bijvoorbeeld muziek en podcasts en veel meer. Ook gaat Google hier “proactieve notificaties” voor geven.

De functie wordt vandaag al toegevoegd aan de iOS én de Android-versies van Google Assistant. Binnen Android kan je toegang krijgen tot de lijst met kaarten, door op een nieuw te verschijnen knop rechtsboven in beeld te klikken. In iOS moet je tikken op het Assistant-icoontje, om meteen naar de lijst gebracht te worden.