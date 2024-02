In de komende paar weken zal de AI-tool van Google die afbeeldingen van mensen genereert, weer te gebruiken zijn. Google trok de functie vorige week nog in vanwege onnauwkeurigheden in de gegenereerde afbeeldingen.

De image generator verscheen deze maand in de AI-assistent Gemini. Met de tool kunnen gebruikers een opdracht geven om een afbeelding te maken, maar gebruikers ontdekten al snel dat sommige gegenereerde afbeeldingen historisch onnauwkeurig waren. “We hebben de functie offline gehaald terwijl we eraan werken. We hopen het zeer snel, binnen enkele weken, weer online te hebben”, legt Google DeepMind-CEO Demis Hassabis nu uit. De tool “werkte niet zoals we bedoelden”, gaf Hassabis toe.

Ethiek

De onnauwkeurige afbeeldingen werden ook gedeeld op sociale media. Zo werd Gemini gevraagd om een historisch nauwkeurige weergave van een middeleeuwse Britse koning te maken. Vervolgens genereerde Gemini verschillende afbeeldingen, waaronder een van een vrouwelijke heerser. Soortgelijke resultaten deden zich voor bij het vragen naar een afbeelding van de grondleggers van de VS en een Franse koning uit de 18e eeuw.

Margaret Mitchel, voormalig bestuurder van de AI-ethiekafdeling van Google, reageerde op de resultaten van het AI-model. “Het Gemini-debacle toonde eigenlijk aan hoe AI-ethiek niet werd toegepast met de noodzakelijke genuanceerde expertise. Het toont de behoefte aan mensen die bedreven zijn in het opstellen van routekaarten voor voorzienbaar gebruik.”

Google heeft recentelijk zijn strategie voor AI-tools gewijzigd. Voortaan is Gemini de overkoepelende naam voor de AI-oplossingen. Ook de in opspraak geraakte image generator valt onder deze naam.

