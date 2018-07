Google krijgt Europese boete van 4,3 miljard euro voor Android

Google zou op het punt staan om een boete van 4,3 miljard euro te krijgen van de Europese Commissie. Het gaat om de monopoliepositie van het mobiele besturingssysteem met bijhorende Android apps. CEO Sundar Pichai zou ondertussen op de hoogte zijn gebracht.

Bloomberg schrijft in zijn rapport dat Google op het punt staat om een boete van 4,3 miljard euro te ontvangen. De Europese Commissie heeft na een diepgaand onderzoek beslist dat Android een monopoliepositie geniet en oneerlijke zakelijke praktijken toepast. Een persoon dicht bij de zaak heeft de exacte boete naar de buitenwereld gelekt met extra informatie.

Lobbygroep FairSearch

Google CEO Sundar Pichai zou gisterenavond een telefoongesprek hebben gehad met Eurocommissaris Margrethe Vestager. De zogenaamde state of play meeting is de gebruikelijke eerste stap om bedrijven in te lichten over een aankomende boete. EU-commissarissen discussiëren op dit moment de hele zaak volgens een beschikbare online agenda.

4,3 miljard euro overstijgt het boeterecord van vorig jaar, dat ook voor Google was. Toen ging het om 2,4 miljard euro omdat Google zijn eigen online shoppingdiensten prioriteit gaf over andere online winkels in de zoekresultaten.

De Android-zaak werd in 2013 opgestart na klachten van lobbygroep FairSearch met strategische leden zoals Oracle, Nokia en Microsoft. Voor die laatste komt de effectieve boete en eventuele extra regulering in elk geval te laat om Windows Phone te redden.

Volgende stappen

De regulatoren zeggen dat Google Android heeft misbruikt in zijn eigen voordeel. Smartphonefabrikanten werden geforceerd om Google Search vooraf te installeren samen met de Play Store en Chrome-browser. Fabrikanten moesten telkens ook een contract tekenen dat ze geen toestellen mochten verkopen die Android zouden beconcurreren. Het zou volgens de Europese Commissie ook bepaalde fabrikanten hebben betaald om Google Search standaard te installeren op toestellen.

Google heeft bovenstaande claim altijd weerlegd en zegt dat fabrikanten Android gratis mogen gebruiken wanneer ze Search combineren met Google Play. Volgens hen zouden de fabrikanten een brede keuze hebben qua opties.

De boete komt riant te laat, want vergeleken met 2013 is Android in 2018 heer en meester over alle smartphones behalve die van Apple. We zien zelf ook geen alternatief waarmee Europa kan counteren om toch een eerlijk speelveld te krijgen binnen de wereld van smartphonebesturingssystemen. De Europese Commissie zou nu vragen aan Google om ook externe app-winkels toe te laten op Android die niet door Google worden gecontroleerd.

We verwachten dat de boete elk moment officieel wordt voorgesteld door de Europese Commissie. Van zodra we meer info hebben, updaten we dit stuk.

Update 18/07/2018, 13 uur: Eurocommissaris Margrethe Vestager bevestigt dat Google een boete van 4,34 miljard wordt opgelegd voor het schenden van de Europese antitrustregels. Google moet bovendien stoppen met zijn verplichtingen voor smartphonefabrikanten die de ‘Google-versie’ van Android willen gebruiken.

Google Benelux heeft aan Techzine alvast een eerste reactie op de boete gegeven en laat weten dat het in beroep gaat. “Android heeft voor meer keuze gezorgd voor iedereen, niet minder. Een levendig ecosysteem, snelle innovatie en lagere prijzen zijn klassieke kenmerken van een robuuste concurrentie. We zullen in beroep gaan tegen het besluit van de Commissie”, zegt woordvoerder Michiel Sallaets.

De titel van dit stuk werd aangepast na de officiële bevestiging van de boete door Vestager.