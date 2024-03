Cohere wil met een nieuwe investeringsronde een bedrag van 458 miljoen euro (500 miljoen dollar) ophalen. De investeringen moeten de AI-startup uiteindelijk een marktwaarde van 4,6 miljard euro (5 miljard dollar) gaan opleveren.

Cohere wil hiermee nog meer de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld OpenAI, zeggen bronnen tegenover Reuters. Cohere gaat hiervoor meer op de zakelijke markt gerichte AI-modellen pitchen. Denk daarbij onder meer aan het recent gelanceerde nieuwe LLM Command-R.

Command-R moet bedrijven vooral helpen bij grote hoeveelheden productieworkloads. Hiervoor biedt het nieuwe LLM bijvoorbeeld een verbeterde Retrieval Augmented Generation (RAG)-functionaliteit. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat LLM’s minder ‘hallucineren’ antwoorden veel nauwkeuriger worden. Het LLM zoekt hiervoor in private databases en gebruikt deze informatie om de nauwkeurigheid en het nut van z’n antwoorden te verbeteren.

Deals met hyperscalers

Voor deze meer gerichte zakelijke modellen heeft Cohere onder meer een deal met Oracle en wil het zijn modellen ook beschikbaar maken op de platforms van alle grote cloud hyperscalers.

Daarnaast heeft volgens de bronnen de AI-startup ook zijn maandelijkse omzet flink zien toenemen. Werd in december 2023 nog een omzet van 13 miljoen dollar geboekt, is de omzet deze maand gestegen naar 22 miljoen.

Deelnemers in investeringsronde

Wie in de nieuwe investeringsronde van Cohere mee gaan doen is nog onbekend. Waarschijnlijk zijn dit ieder geval al bestaande investeerders in de AI-startup.

In de laatste investeringsronde in juni 2023 deden onder meer Inovia Capital, Nvidia en Oracle mee. Toen werd ten minste 270 miljoen dollar opgehaald, wat toen de waarde van de AI-startup op 2,2 miljard dollar bracht.

Lees ook: AI-model Command-R van Cohere moet strijd aangaan met andere LLM-aanbieders