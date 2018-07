Nieuwe Lenovo ThinkAgile generatie focust op veiligheid en automatisering

Lenovo Data Center Group zal zijn ThinkAgile-portfolio verder uitbreiden. In samenwerking met Cloudistics is het Lenovo ThinkAgile CP Series-cloudplatform ontwikkeld. Het bedrijf omschrijft dit als een ‘cloud in een box’ die het gemak biedt van de public cloud, beschermd door de eigen firewall van de gebruiker.

De Lenovo ThinkAgile CP Series levert een kant-en-klare cloudervaring die via het Software as a Service-portal eenvoudig en centraal te bedienen is vanaf de gewenste locatie. De oplossing komt met een volledig geïntegreerde infrastructuur, applicatiemarktplaats en end-to-end automatisering van software-defined network, compute en opslag.

Met de serie wil Lenovo de juiste oplossing bieden voor het middensegment en enterprises. Volgens het bedrijf maken dergelijke partijen graag gebruik van de agile methodieken van een private cloud. Het platform is er dus voor organisaties die de voordelen van de public cloud willen profiteren, zonder in te leveren op de controle, data-security, applicatieperformance en servicelevering.

Rol Cloudistics

Hiervoor wordt er samengewerkt met Cloudistics. Diens private cloud computinmg platform streeft ernaar om private clouds net zo eenvoudig in gebruik te laten zijn als de public cloud, en dan met de controle en performance die enterpises verlangen. Door de samenwerking met Lenovo wil deze partij een next-gen configureerbaar platform op de markt brengen dat eenvoudig te implementeren, deployen, gebruiken, onderhouden en ondersteunen is.

In de aankondiging citeert Lenovo ook een aantal gebruikers van het platform. Zij geven aan vooral blij te zijn een cloud-achtige ervaring te kunnen bieden die compleet en veilig is, zonder de kosten en de complexiteit van de public cloud.

De Lenovo ThinkAgile CP Series is beschikbaar via partners en salesmedewerkers van Lenovo en Cloudistics. In Europa en Amerika zullen de proeven in augustus beginnen, later dit jaar volgt een bredere uitrol. Op Techzine verscheen recentelijk overigens een achtergrondartikel over Lenovo DCG groep, dat je kunt lezen door hier te klikken.