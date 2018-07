Mobiele Intel Core i9 niet geschikt voor dunne laptops

Intel heeft het afgelopen jaar de stap naar sixcore chips gezet voor mobiele toestellen en introduceerde ineens ook de krachtige Core i9-variant. De perfecte krachtpatser voor ultieme prestaties en een uitgelezen kans voor hardwarefabrikanten zoals Dell en Apple om met spierballen te rollen.

Die spierballen van de Core i9 werken heel even, maar als het laptopchassis niet genoeg gekoeld kan worden is de pret snel gedaan. We rapporteerden vorige week nog nieuws rond de nieuwe Apple MacBook Pro die wel heel snel tegen zijn limiet aan zit. Blijkt dat de nieuwe 6-core chips van Intel heel warm worden en de Core i9-variant nog meer dan de rest.

Dell XPS 15

Nu valt al het tweede slachtoffer met thermische problemen: Dell XPS 15 (9570). Volgens een thread op Reddit ervaren gebruikers een flinke vermindering in prestaties wanneer de CPU drie minuten of langer maximaal wordt belast. Resultaat is een machine die niet veel sneller is dan een Intel Core i7 van 2017 met een quadcorechip die veel minder aan throttling doet.

Intel omschrijft de mobiele Intel Core i9 als een ‘no compromises’ chip die gericht is op gaming, VR en next-level content creation. Intel heeft voor de chip ook een nieuwe functie opgetrommeld voor korte intensieve workloads: Thermal Velocity Boost (TVB). Die voegt 200 Mhz toe aan de standaard TurboBoost van 4,6 GHz.

TVB schiet alleen maar in actie wanneer de chip minder dan 50°C en wanneer korte krachtige workloads worden gevraagd van de chip.

Ryzen-counter

Het grootste nadeel is dat laptopfabrikanten zoals Apple en Dell hetzelfde chassis hebben gebruikt als de 2017-modellen toen die werden ontwikkeld om de quadcorechips van Intel koel te houden. Dit jaar zijn het sixcoremodellen om de Ryzen-aanval van AMD te counteren, maar die worden warmer dan de modellen van vorig jaar omdat ze op hetzelfde 12 nm-proces worden gebakken.

In het geval van de MacBook Pro kan het zelfs niet de basiskloksnelheid van de Intel Core i9 (2,9 GHz) vasthouden bij zware berekeningen. Intel treft hierin weinig schuld; zij stellen en unlocked, overklokbare processor beschikbaar waarmee fabrikanten aan de slag gaan. Zij kunnen dan weer een flinke premium vragen voor deze optie (gemiddeld 400 euro meer), maar de kans is klein dat je betere prestaties eruit haalt.

Wie het maximale uit een mobiele Intel Core i9 wil halen, kiest beter voor een dikker model waar er wel rekening is gehouden met de extra koeling die nodig is voor de krachtige sixcorechip. Laat je voorlopig niet verrassen door de belofte van krachtige Core i9-prestaties in een flinterdunne laptop en doe eerst grondig onderzoek voordat je overgaat tot aankoop.