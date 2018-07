Facebook voegt personalisatieopties aan Workplace toe

Facebook komt met nieuwe features voor zijn collaboration-tool Workplace, die het werk van medewerkers beloven te verbeteren, versnellen en vereenvoudigen. Op basis van feedback van gebruikers is het bijvoorbeeld mogelijk om de profielen meer te personaliseren.

Het idee achter de personalisatie is dat collega’s elkaar beter leren kennen. Soms weten medewerkers van elkaar alleen de naam en werkplek, door de update komen ze er ook achter waar de collega mee bezig is en wat hij buiten het werk graag doet. In de biografie-sectie kunnen gebruikers namelijk wat meer over zichzelf vertellen.

Voortaan is er ondersteuning voor meerdere telefoonnummers, zodat iedereen in principe binnen een klik te bereiken is. Daarnaast vinden we op de profielen de Division & Organization velden, waarmee de organisaties meer details over posities, verantwoordelijkheden en vaardigheden kunnen leveren.

Andere functies

De update introduceert tevens een functionaliteit om jubilea en verjaardagen meer onder de aandacht te brengen. De beheerder dient hiervoor wel de functie in te schakelen om de startdatum of verjaardag-informatie binnen gebruikersprofielen in te vullen. Het gaat hier om een optionele functionaliteit. Indien de beheerder de functie heeft ingeschakeld en een medewerker liever niet zijn collega’s op de hoogte brengt van zijn verjaardag, hoeft hij die niet in te vullen.

Binnen Workplace is het voortaan ook eenvoudiger om collega’s op te zoeken. Er is namelijk een nieuwe zoekfunctionaliteit binnen de People Directory. Hiermee kunnen gebruikers gezocht worden op basis van zogeheten profile field filters, om aan zoekvoorwaarden te voldoen. Dit is bijvoorbeeld makkelijk als een medewerker een collega zoekt om zijn dienst mee te ruilen.

Beheer

Tot slot introduceert Workplace een functionaliteiten voor systeem-administrators, voor het beheren van Workplace People Profiles. Zij beschikken hiermee over de informatie die voor hen belangrijk is. Binnen de Admin Panel vinden zij Edit Profile Template, om te bepalen welke velden zichtbaar en verborgen moeten zijn. Ook kunnen ze profielvelden aanpassen. Alleen de admins, de gebruikers zelf en de identity provider kunnen dergelijke aanpassing doorvoeren.