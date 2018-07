Apple MacBook Pro krijgt nieuwe patch voor hete Intel Core i9

Afgelopen week regende het klachten van MacBook Pro-gebruikers die een fonkelnieuw exemplaar met een Intel Core i9 kochten. De CPU zou veel te snel zijn thermische limiet bereiken, met prestatieverlies als gevolg. Dat zou nu zijn aangepakt volgens Apple.

De lancering van de nieuwe MacBook Pro liep niet helemaal vlekkeloos voor Apple. Vorige week verschenen al snel analyses online waarbij thermische problemen aan het licht kwamen. De krachtige 6-core Intel Core i9 zou te warm worden in het compacte chassis. Oorspronkelijk werd gedacht dat Apple fundamentele fouten zou hebben gemaakt door hetzelfde chassis te nemen als de 4-core Intel CPU’s van vorig jaar, maar Apple heeft nu officieel gereageerd op het probleem.

Officieel statement

Het bedrijf verontschuldigt zich publiek en steekt zich niet weg. In een interview met The Verge laat Apple weten dat throttling enkel gebeurde onder heel specifieke, intensieve workloads. Daarom zouden ze het probleem niet eerder hebben herkend. De bug zit in elke nieuwe generatie MacBook Pro, zowel de 13 inch- als 15 inchmodellen, over alle Intel-configuraties.

Dit is het volledige statement van Apple:

Na langdurige prestatietesten over verschillende workloads hebben we gezien dat er een digitale sleutel mist in de firmware. Dit heeft een impact op het thermisch management en draait kloksnelheden ver terug bij zware thermische lasten op de nieuwe MacBook Pro. Een bug fix zit vandaag in macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update en wordt aangeraden. We verontschuldigen ons tegenover klanten die minder optimale prestaties hebben ervaren op hun nieuwe systemen. Klanten mogen nu verwachten dat de nieuwe 15 inch MacBook Pro tot 70 procent sneller wordt en de 13 inch MacBook Pro met Touch Bar tot 2X sneller, zoals in onze prestatieresultaten staat op onze website.

Benchmarkresultaten

Apple heeft nieuwe benchmarkresultaten toegevoegd op hun officiële webpagina. Ze geven echter geen details over wat die ‘vermiste digitale sleutel’ eigenlijk inhoudt. YouTuber Dave Lee was de eerste reviewer die de thermische problemen van de Intel Core i9 in de MacBook Pro wereldkundig maakte. Zeker het resultaat van de diepvriesbenchmark zorgde voor heel wat controverse. Hij installeerde de nieuwe patch en benchmarkte de machines onmiddellijk opnieuw.

De resultaten spreken voor zich: dankzij de nieuwe patch presteert de MacBook Pro met Intel Core i9 even goed uit de diepvriezer als erin. Nog belangrijker is de flinke prestatiewinst tegenover de Intel Core i7 van de MacBook Pro (2017). Vergeleken met de Intel Core i9-versies van de Asus ZenBook Pro en Dell XPS 15 moet de MacBook Pro wel nipt het onderspit delven op vlak van gemiddelde kloksnelheid bij belasting. Anderzijds is de MacBook Pro wel veel stiller dan de concurrentie. De drie bovenste modellen in de tabel hieronder zijn zware gaming-toestellen met voldoende ruimte voor koeling om het echte potentieel van de Intel Core i9 te tonen.

Het spreekt voor zich dat iedereen met een nieuwe MacBook Pro best onmiddellijk de patch installeert. Zoek naar macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update en geniet voortaan van betere prestaties in bepaalde workload-intensieve software zoals Premiere Pro.