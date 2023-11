Apple heeft last van een tegenvallende verkoop van zijn Mac-laptops- en desktops. Dit blijkt uit de recente kwartaalcijfers die de techgigant onlangs presenteerde. De iPhone-verkoop zit wel flink in de lift.

Uit de cijfers over het vierde fiscale kwartaal van dit jaar blijkt dat de verkoop van de Mac-laptops- en -desktops flink tegenvalt. In totaal werden er 34 procent minder Mac’s in het afgelopen kwartaal verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Een reden voor de tegenvallende verkoop werd niet gegeven, maar in een verklaring geeft CEO Tim Cook van Apple aan dat de consumentenmarkt op dit moment ‘uitdagend’ is. Voor de maand december verwacht hij echter betere resultaten, onder meer door de introductie van de Apple M3-processor in de diverse laptop- en desktopmodellen.

Tip: Snelle M3-chips moeten iMac en MacBook Pro’s weer aantrekkelijk maken

Ook de verkoop van iPads blijft achter bij de verwachtingen, blijkt verder uit de kwartaalresultaten. De winst uit dit marktsegment daalde in het afgelopen vierde fiscale kwartaal van 2023 met 10 procent.

iPhone-verkoop noteert goede cijfers

Waar de verkoop van Mac-laptops en -desktops en iPads achterblijft, noteerde de iPhone-verkoop wel goede resultaten. De verkoop van de iPhone 15 gaat zelfs harder dan die toen de iPhone 14 werd geïntroduceerd. Wel zouden de iPhone 15 Pro- en Max-varianten leveringsproblemen hebben.

Minder winst

De winst van Apple in het vierde fiscale kwartaal van 2023 daalde met 1 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022. De winst kwam in het afgelopen fiscale kwartaal uit op een bedrag van 89,5 miljard dollar.

In het algemeen verwacht Tim Cook dat de winst van Apple in de maand december van dit jaar weer gaat groeien.

Lees ook: Apple Vision Pro: gaat het onze manier van werken opschudden?