Google onthult oplossingen voor IoT on the Edge

Google heeft tijdens zijn Cloud Next-conferentie twee nieuwe oplossingen voor het Internet of Things (IoT) onthuld. Het gaat om de nieuwe chip Edge TPU en de oplossing Cloud IoT Edge, die beide voor kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen ingezet kunnen worden.

De ASIC-chip Edge TPU is ontworpen om te draaien op TensorFlow Lite machine learning-modellen in IoT-omgevingen. Exacte details deelde Google tijdens de presentatie niet, maar het bedrijf belooft dat de focus ligt op het optimaliseren van de ‘performance per watt’ en ‘performance per dollar’ binnen een kleine behuizing.

Edge TPU’s zijn een aanvulling op het Cloud TPU-aanbod van Google. Gebruikers van de dienst kunnen machine learning-training in de cloud versnellen. Sensoren worden daarbij meer dan punten voor dataverzameling, ze maken in real-time intelligente beslissingen.

Cloud IoT Edge

Met Cloud IoT Edge introduceert Google software die gebruikmaakt van Google Cloud’s dataverwerking- en machine learning-mogelijkheden. Deze worden ingezet voor gateways, camera’s en end devices. Zo moeten IoT-applicaties slimmer, veiliger en betrouwbaarder worden.

Gebruikers kunnen machine learning-modellen uitvoeren, die getraind zijn in Google Cloud, op de Edge TPU of op GPU- en CPU-gebaseerde accelerators. Cloud IoT Edge is te draaien op Android Things of op Linux OS-gebaseerde apparaten.

Specifiek komt Cloud IoT Edge met drie kernelementen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om data aan de edge te verwerken, terwijl er samengewerkt wordt met de rest van het Cloud IoT-platform. Met de Edge IoT Core-runtime worden edge devices veiliger verbonden met de cloud, om met software- en firmware-updates te komen en data uit te wisselen met Cloud IoT Core. Het laatste element is het TensorFlow Lite-gebaseerde Edge ML-runtime, waarmee machine learning lokaal uitgevoerd wordt door middel van vooraf getrainde modellen.