‘Investeringen in smart cities bereiken 158 miljard dollar in 2022’

Smart city-initiatieven zullen de komende jaren veel investeringen aantrekken. Waar er dit jaar nog meer dan 81 miljard dollar aan uitgegeven gaat worden, groeit dat in 2022 uit tot 158 miljard dollar (135,5 miljard euro). Dat blijkt althans uit onderzoek van IDC.

Dit jaar zullen de meeste budgetten uitgaan naar visuele bewaking, geavanceerd openbaar vervoer en slimme buitenverlichting. IDC verwacht dat er in 2022 echter meer geïnvesteerd wordt in intelligent verkeersbeheer.

Naast slim transport en data-gedreven publieke veiligheid als grootste investeringsgebieden, ziet IDC ook veel groei voor back-office en platform-gerelateerde gebruikstoepassingen. Over het algemeen hoor je hier niet veel over, maar achter de schermen wordt dit in steden steeds meer ingezet.

Verschillende gebieden

De Aziatisch-Pacifische regio spendeert het meest aan smart cities. Per land geeft de Verenigde Staten het meest uit. IDC keek naar 53 steden, die gezamenlijk bijdragen aan 15 procent van de wereldwijde smart cities-uitgaven. Zo kon het analistenbureau vaststellen dat Singapore, Tokio, New York City, Londen en Shanghai de top vijf grootste investeerders zijn.

Overigens zijn ook in Nederland al verschillende gemeenten bezig met smart city-projecten. Bijvoorbeeld Almere, Eindhoven, Tilburg, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch investeren in dergelijke projecten. In ons land is onder andere het meten van luchtkwaliteit erg belangrijk geworden. Meer over de toepassing in Nederland lees je overigens in ons achtergrondartikel.

Brede investeringen

IDC concludeert dat er sterke investeringen door de private en publieke sector gedaan zullen worden. Deze hebben betrekking op stedelijke gebieden, smart cities en programma’s en projecten voor gemeenschappen. Dat zal ook leiden tot een concurrerende markt, verwacht het analistenbureau.Voorlopig zien we in ieder geval dat er al volop gespendeerd wordt door allerlei partijen, wat de verwachtingen van IDC versterkt.