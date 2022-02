‘Sigfox wordt op het randje van faillissement gered’

Sigfox, een IoT-netwerkoperator, lijkt een koper gevonden te hebben. De overname kan de organisatie redden van faillissement.

Sigfox beheert een IoT-netwerk in meer dan 72 landen. In 2021 belandde de organisatie in zwaar weer. Sinds januari wordt Sigfox door een curator beschermd tegen faillissement. De bescherming was geldig tot de aankomende zomer, maar het bestuur van Sigfox verzocht de rechter om de bescherming vervroegd te stoppen. De rechter ging akkoord. Vanaf morgen is Sigfox weer aansprakelijk voor eisers van openstaande schulden.

Organisaties met een curator hebben twee grote redenen om de bescherming vroegtijdig te stoppen. Allereerst kan het geld op zijn. Heeft de organisatie geen geld om het zes maanden lang vol te houden, dan voegt de beschermingsperiode alleen maar aan het verlies toe. Ten tweede kan een organisatie een koper gevonden hebben. Soms hebben investeerders voldoende interesse om de schulden voor rekening te nemen. Dat is de meest logische verklaring voor Sigfox.

Mogelijke overname

De organisatie is populair. Het IoT-netwerk van Sigfox dekt meer dan 5,8 miljoen vierkante kilometer met een bereik van 1,3 miljard mensen. Al die mensen kunnen via het netwerk van een verbonden IoT-device worden voorzien. Het is een gigantisch product. Sigfox werkte onder andere voor BMW, Siemens, Michelin, DHL en Telefonica.

Huidige aandeelhouders van Sigfox vertelden tegen IoT Now (website) dat Sigfox waarschijnlijk al langer overnameopties heeft. Onlangs beweerde een anonieme insider van Sigfox dat er tien geïnteresseerde partijen zijn. De organisatie is vanaf morgen in staat om het nieuws te bevestigen.