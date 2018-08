‘Google wil zoekmachine door actieve censuur terugbrengen naar China’

Recent gelekte documenten onthullen dat Google werkt aan een manier om toegang te krijgen tot de Chinese markt. Daarvoor ontwikkelt het bedrijf naar het schijnt een gecensureerde versie van zijn zoekmachine. Mocht dat nieuws kloppen, dan kan Google terugkeren naar het land.

Dat meldt onder meer persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Chinese regering. Het gaat om een project met de naam Dragonfly, dat bestaat uit een Android-app. Die zou ontwikkeld zijn door een relatief klein aantal medewerkers van Google, waardoor het project lange tijd geheim kon blijven. Naar het schijnt is er al een gefinaliseerde versie van de app en is die al onthuld aan de Chinese overheid.

Terugkeer naar China

Google heeft al acht jaar geen zoekmachine in China. Het bedrijf bood tot 2010 een gecensureerde versie van zijn zoekmachine aan, maar kondigde dat jaar aan niet meer te willen voldoen aan de censuur van de Chinese overheid. Dat komt omdat het bedrijf zich niet langer kon vinden in de strikte regels. Een paar weken later werd de site van Google dan ook geblokkeerd.

Maar door het formaat van de Chinese markt, moest Google uiteindelijk wel proberen terug te keren. Dat doet het bedrijf dus met een app, die in essentie een aangepaste zoekmachine is. Deze blokkeert of censureert onder meer sites als Wikipedia, Twitter, The New York Times en de BBC. Websites die niet voldoen aan de strikte standaarden van China, zullen automatisch gefilterd worden. Verboden sites verschijnen ook niet meteen tussen de zoekresultaten. Ook kunnen gebruikers niet zoeken op bepaalde door de overheid bepaalde termen.

Het is nog niet zeker of dit voldoende is, of dat de app ook echt bestaat. Er zijn namelijk ook bronnen van Reuters die melden dat de verhalen niet kloppen. Tegelijk zien we de afgelopen tijd wel diverse stappen van Google richting de Chinese markt. Zo werkt het samen met het Chinese bedrijf Tencent en biedt het binnen dat partnerschap een game aan op de WeChat-app. Ook heeft Google een AI-onderzoekslab geopend in Peking. Het bedrijf weigert overigens te reageren op de geruchten.