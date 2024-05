Google Search, de zoekmachine waar de zegetocht van het bedrijf ooit mee begon, komt binnenkort met AI-aangedreven samenvattingen, suggesties en stappenplannen op basis van zoekopdrachten. De motor achter die toevoegingen is een variant van het eigen LLM Gemini, gecombineerd met de bestaande zoekalgoritmes. Het wordt zelfs mogelijk om Gemini video’s te laten analyseren en op basis daarvan met antwoorden te komen.

De integratie maakt het mogelijk voor gebruikers om een vraag in te typen (iets wat veel gebruikers overigens al doen), waarna Gemini met een uitleg komt, suggesties of een oplossing voor het probleem dat de gebruiker aankaartte. Dit noemt het bedrijf AI Overviews. Daarvoor gebruikt het verschillende bronnen op internet en verwijst daar ook naar. Gebruikers kunnen kiezen voor een uitgebreide samenvatting, een verkorte weergave of een stap-voor-stap uitleg.

Google kondigde de nieuwe AI-uitbreiding voor Search aan tijdens zijn I/O 2024 developer conference.

Zorgen om minder clicks naar websites

Dat roept natuurlijk de vraag op of Google Search-gebruikers straks niet eens meer een website hoeven te bezoeken om het antwoord op hun vraag te krijgen -waarmee de AI-toevoeging dus traffic zou wegnemen naar sites die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van deze cliks.

Google probeert deze zorgen alvast weg te masseren door te stellen dat uit de tests van het bedrijf bleek dat links naar websites in de AI-samenvattingen meer kliks krijgen dan links in een ouderwets lijstje. “We blijven ons focussen op het doorzenden van waardevolle traffic naar uitgevers en makers”, sust het bedrijf. De nieuwe AI-functionaliteit is uitvoerig getest in Search Labs, meldt Google in een blogpost.

Als voorbeeld geeft Google de zoekopdracht om een yogastudio te vinden die populair is in een bepaalde buurt, zich op korte afstand van de vragensteller bevindt en die korting biedt aan nieuwe leden. De Gemini/Search-tandem doet vervolgens sugesties, toont links naar relevante sites en toont de locaties van de studio’s in Maps.

Brainstormen en planning maken

Volgens Google is de AI-zoekhulp ook bijzonder geschikt voor het brainstormen van ideeën of het opdoen van inspiratie. Dat gaat aanvankelijk met name om verwijzingen naar producten of diensten, zoals suggesties voor uitgaansgelegenheden, filmtips, muziek, boeken, hotels, etc.

Ook biedt Search straks de mogelijkheid om een planning te maken op basis van een zoekopdracht. Dat kan voor een evenement zijn, het koken van een uitgebreid diner, het maken van vakantieplannen en meer. De AI toont alle stappen en plaatst netjes links naar websites die mogelijk relevant zijn voor de vragensteller. Gebruikers kunnen de planning vervolgens exporteren als document naar hun Google Drive of via Gmail mailen.

De Gemini-integratie met Search komt eerst in de VS beschikbaar, voorlopig ook alleen in het Engels. Het is de bedoeling dat aan het einde van dit jaar minstens ‘een miljard’ gebruikers de beschikking hebben over de functionaliteit.

Antwoord via zelf opgenomen video

Een verdere noemenswaardige functionaliteit betreft de mogelijkheid om een video te schieten met je telefoon en tijdens het filmen een vraag te stellen. Bijvoorbeeld: ‘waarom werkt dit apparaat niet?’ De AI gaat vervolgens aan de slag en zoekt naar oplossingen voor het probleem, of komt met een uitleg over het gefilmde onderwerp. Ook deze functionaliteit komt eerst in het Engels beschikbaar, en aanvankelijk alleen in de VS.

Overigens blijft het mogelijk om zoekresultaten te zien in een ‘ouderwets’ lijstje met links. Het X-account Google SearchLiaison plaatste daar een bericht over op het social mediaplatform. Er is (nog) niets gezegd over het mogelijk betalen voor zoekresultaten.

