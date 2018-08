Nieuwe versie CCleaner ingetrokken na privacyklachten van gebruikers

De nieuwste versie van CCleaner is door ontwikkelaar Pirifrom offline gehaald naar aanleiding van privacyzorgen. In versie 5.45 waren aanpassingen voor dataverzameling te vinden, terwijl ook privacyinstellingen verwijderd werden. Na klachten van consumenten is versie 5.44 weer de primaire versie.

De Active Monitoring-functionaliteit is één van de onderdelen waar veel over te doen was. Dankzij deze functie ontvangen gebruikers meldingen over het opschonen van het systeem en de browser. In de nieuwe versie is het uitschakelen van het monitoren echter lastig.

Bovendien voegde Piriform de analytics-functie Heartbeat toe aan Active Monitoring. Deze wordt echter ingezet voor het doorsturen van gebruikersgegevens. Volgens de ontwikkelaar gaat het om “niet-identificeerbare informatie” om CCleaner te verbeteren. Door op deze manier data te verzamelen kan de software bijvoorbeeld sneller bugs detecteren, stelt Piriform.

Andere zorgen

Via de instellingen was Active Monitoring uit te zetten. Na het opnieuw opstarten van het programma begint de feature echter automatisch opnieuw te werken. Voor gebruikers van de gratis versie geldt tevens dat ze de privacyopties niet meer konden wijzigen. Zij konden het delen van analytics met derde partijen dus niet voorkomen.

Het afsluiten van CCleaner was in versie 5.45 overigens ook een probleem. Door op het kruisje te drukken wordt de software alleen geminimaliseerd, om op de achtergrond te blijven draaien. Alleen geforceerd afsluiten helpt.

Werken aan nieuwe versie

Op het forum van Piriform uitten gebruikers dan ook kritiek, waarna de nieuwe versie ingetrokken werd. De ontwikkelaar werkt in de tussentijd aan een nieuwe uitvoering. Hierbij wordt rekening gehouden met de klachten. Het betekent onder andere dat Heartbeat los komt te staan van Active Monitoring. Daarnaast zullen gebruikers er databeheersfuncties bij krijgen. Het is de bedoeling dat de nieuwe versie de komende maanden verschijnt.