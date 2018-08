IBM zoekt manieren om pinautomaten beter beveiligen

Er zijn steeds minder pinautomaten, maar de mogelijkheden voor hackers nemen toe. Niet alleen zijn er steeds meer skimmers actief en installeren criminelen camera’s om pincodes af te lezen, ook lopen de bedrijven die pinautomaten plaatsen steeds meer risico’s. Jackpotting is steeds groter probleem, maar daar speelt IBM nu op in.

Jackpotting is een fysieke aanval op een pinautomaat. Criminelen gebruiken bijvoorbeeld een boor om een pinautomaat fysiek te beschadigen. Zo kunnen ze zich toegang verschaffen tot het netwerk en het achterliggende systeem. Dat maakt dat de bedrijven die pinautomaten plaatsen en de financiële instituten die ze draaiende houden risico’s lopen.

Verouderde software

Wereldwijd zijn er ruwweg driehonderd miljoen pinautomaten in gebruik. Een groot deel daarvan draait nog op verouderde software of is niet helemaal up-to-date. Als criminelen toegang krijgen tot het netwerk of het systeem, kunnen ze eenvoudig malware installeren en vervolgens de pinautomaat leegroven.

Zo kunnen pinautomaten gedwongen worden om geld uit te spugen. Ook is het mogelijk voor criminelen om een pinautomaat zo in te stellen dat deze van een afstandje te besturen is. Dan kunnen de criminelen andere partijen naar de pinautomaat sturen om op een later moment het geld op te halen.

Einde aan maken

Om hier een einde aan te maken, heeft IBM Security vandaag X-Force Red Labs gelanceerd. Dat is een viertal faciliteiten waar de veiligheid van apparatuur, waaronder pinautomaten, beproefd moet worden. In de centra zal het X-Force Red cybersecurity-team werken, dat de vraag naar tests van pinautomaten met driehonderd procent heeft zien groeien.

De teams zullen in de X-Force Red Labs kijken naar de fysieke beschermingsmaatregelen die geïmplementeerd zijn, naar de netwerken en de systeembeveiliging. Verder proberen ze pinautomaten te hacken in een poging gaten in de veiligheidsmaatregelen op te speuren. Op die manier moeten klanten hun pinautomaten beter kunnen beschermen.