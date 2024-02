Eurofiber gaat Quantum Key Distribution integreren in de eigen infrastructuur.

Tijdens Mobile World Congress in Barcelona laten Eurofiber en Q*Bird een onderlinge samenwerking aangekondigd. Het doel van deze samenwerking is om data die over de glasvezelverbindingen die Eurofiber aan klanten aanbiedt gaat, nog beter te beschermen. Dit is mogelijk dankzij Quantum Key Distribution.

Quantum Key Distribution (QKD)

QKD is een cryptografisch protocol dat gebruikmaakt van enkele onderdelen van de kwantummechanica. Het kan op deze manier garanderen dat data die via deze methode over een glasvezellijn is verstuurd aan de andere kant arriveert zonder dat er onderweg is meegekeken. Dit heeft ermee te maken dat het volgens de principes van de kwantummechanica niet mogelijk is om ergens naar te kijken zonder datgene te veranderen. Als een glasvezelkabel dus wordt verbogen en er licht ontsnapt, dan is dat meteen duidelijk doordat het aan de andere kant dankzij het QKD-protocol duidelijk is dat de informatiestroom niet veilig is overgekomen.

Door deze technologie, ontwikkeld door Q*Bird (een spinout van Delft University of Technology/TU Delft/QuTech), toe te voegen aan de eigen infrastructuur, zet Eurofiber een volgende stap in netwerkbeveiliging. De twee partijen werkten overigens al samen, maar dat is nu dus verder geformaliseerd. In onderstaande aflevering van onze podcastserie Techzine Talks bespreken we (in het Engels) uitgebreid wat QKD inhoudt. Dit doen we met mensen van Q*Bird en van Eurofiber. Ook bespreken we wat dit betekent voor de infrastructuur van Eurofiber.

Quantum Key Distribution heeft wel wat stop op doen waaien de laatste tijd. De AIVD heeft er een position paper over gepubliceerd. Op basis daarvan hebben wij enkele artikelen geschreven. We hebben hierin ook enkele vragen gesteld aan Eurofiber.

De opmerkingen/bedenkingen van de AIVD lees je hier.

De respons van Eurofiber hierop lees je hier.

Reacties Eurofiber en Q*Bird op samenwerking

Hieronder nemen we voor de volledigheid integraal de commentaren van de directeuren van Eurofiber en Q*Bird op:

Paul Naastepad, Managing Director van Eurofiber Nederland en Ingrid Romijn, CEO van Qbird

Ingrid Romijn, CEO Q*Bird: “De ondertekening van deze overeenkomst met Eurofiber is een belangrijke mijlpaal op weg naar onze samenwerking. Samenwerken met Eurofiber zal ons QKD-product verder op de markt lanceren. Door onze geïntegreerde technologieën te combineren ontstaat er een unieke waardepropositie, waardoor Q*Bird en Eurofiber een schaalbare en betaalbare oplossing kunnen bieden om datacommunicatie te beschermen. We vinden het geweldig om met Eurofiber samen te werken en kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen om het allerbeste aan onze klanten te leveren.”

Paul Naastepad, Managing Director Eurofiber Nederland: “De samenwerking met Q*Bird geeft aan hoe toegewijd we zijn aan het leveren van best-in-class oplossingen voor databeveiliging en het handhaven van onze rol als vertrouwde partner voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar betrouwbare connectiviteit en ongeëvenaarde beveiliging.”