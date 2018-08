HPE bouwt supercomputer voor onderzoek naar hernieuwbare energie

HPE mag van het National Renewable Energy Laboratory (NREL) een supercomputer gaan bouwen die gebruikt moet worden om onderzoek naar energie-efficiëntie aan te drijven. De bedoeling is dat de supercomputer in januari volgend jaar online gaat en tot 3,5 keer zo krachtig wordt als reeds bestaande computersystemen van de NREL.

Dat meldt HPE vandaag in een statement. De supercomputer krijgt de naam Eagle en wordt de komende tijd gebouwd in een van de datacenters van NREL. De NREL is een federaal Amerikaans laboratorium dat zich wijdt aan het onderzoeken van energie-efficiënte en hernieuwbare energie. Geld komt van het Amerikaanse ministerie van energie en het geheel wordt draaiende gehouden door externe partijen.

Modellen simuleren

De Eagle-supercomputer moet gedetailleerde modellen draaien die complexe processen en systemen simuleren om te kijken naar het functioneren van verschillende energiebronnen. Denk daarbij aan windenergie, waarbij Eagle gebruikt moet worden om de invloed van de atmosfeer en andere variabelen mee te nemen bij het uitzoeken van de best mogelijke locatie voor een windmolen.

Ook zal Eagle gebruikt worden om voertuigtechnologieën te bestuderen. Op dat vlak moet Eagle vooruitgang helpen bewerkstelligen op het gebied van batterijen, maar ook andere innovaties mogelijk maken op het gebied van elektriciteit.

Grote workloads

Eagle zal aangedreven worden door HPE’s SGI 8600-systeem. Dat is ontworpen om complete HPC-workloads op petaflop-snelheden te laten draaien. De supercomputer wordt verder gekoeld door een “warm liquid cooling system”, dat volgens HPE het hergebruik van 97 procent van de verloren gegane warmte mogelijk maakt.

Volgens HPE heeft dit soort techniek een grote toekomst en vooral als het aankomt op het soort complex rekenwerk waar de NREL het voor wil gebruiken. De techniek is vanuit zakelijk perspectief goed voor HPE, maar vanuit energieperspectief voor de NREL.