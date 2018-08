Skype beschikt nu over end-to-end encryptie

Afgelopen januari beloofde Microsoft dat het end-to-end encryptie naar Skype zou brengen. Vorige week leek het erop dat de functie voor het eerst getest werd en nu wordt het beschikbaar gemaakt voor Skype-gebruikers die de allernieuwste versie van de software draaien.

Dat meldt de site MSPowerUser vandaag. Al in januari kwam Microsoft met de mogelijkheid om gesprekken te versleutelen. Toentertijd stelden medewerkers van de Amerikaanse technologiereus dat de encryptie zou werken voor audiogesprekken, tekstberichten en ook voor het verzenden van afbeeldingen, audio en videobestanden. Om dat mogelijk te maken, gebruikt Microsoft het Signal Protocol van Open Whisper Systems.

Eén gesprek per keer

Net als tijdens de proefperiode, werkt de Private Conversation-functie maar voor één gesprek per keer. De functie werkt wel al op elke versie van Skype, dus op de Windows-desktop, op iOS, macOS, Android en op Linux. Het gebruik van de functie is erg eenvoudig. In het profiel van de gebruiker die berichten of andere communicatie moet ontvangen, staat de mogelijkheid om deze persoon uit te nodigen voor een privégesprek. Tijdens dat privégesprek wordt alle communicatie versleuteld, tot het gesprek wordt afgerond.

Skype werd al langer van encryptie voorzien, en steunde vooral op de 256-bit AES-encryptie. Dat is uiteindelijk bepaald niet hetzelfde als end-to-end encryptie. Dat laatste maakt namelijk dat de berichten die op servers opgeslagen worden ook daar niet gelezen kunnen worden. De sleutels aan de hand waarvan berichten gelezen kunnen worden, staan enkel op de apparaten van de gebruikers.

SMS-functie

End-to-end encryptie is niet de enige functie die Microsoft uitrolt naar Skype. Het bedrijf voert momenteel ook experimenten uit met een SMS Connect-feature. Die maakt het mogelijk voor gebruikers om SMS-berichten te verzenden en ontvangen via de Skype-app op hun computer of MacBook.

Verder rolt Microsoft ook de opnamefunctie uit naar Skype-gebruikers, beginnende bij de app voor Android.