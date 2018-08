‘Apple komt met drie nieuwe iPhones, twee iPads en Apple Watch’

Apple is van plan om volgende maand drie nieuwe iPhones te lanceren. Die moeten het ook mogelijk maken voor gebruikers om twee apps naast elkaar te draaien. De smartphones krijgen edge-to-edge displays en het FaceID-gezichtsherkenningssysteem dat gebruik maakt van de frontcamera om gebruikers te authentiseren.

Dat meldt persbureau Bloomberg vandaag in een uitgebreid bericht over de plannen van Apple. Zoals we al hadden verwacht, schijnen alle nieuwe iPhones inderdaad het design van de iPhone X over te nemen. Veel vernieuwingen lijken er verder niet naar de telefoons te komen.

Drie telefoons

Uit het nieuwe bericht blijkt dat het vlaggenschip een 6,5-inch scherm krijgt – het grootste ooit voor een Apple-telefoon. Volgens Bloomberg krijgt de telefoon een glazen achterkant, roestvrij stalen zijkanten en ondersteuning voor een splitscreen. Daarmee is het voor gebruikers mogelijk om twee apps direct naast elkaar te draaien.

Ook komt er een verbeterde versie van de 5,8-inch iPhone X uit. Het scherm blijft van hetzelfde formaat, maar het apparaat heeft een krachtigere processor en een betere camera. Welke andere verbeteringen er doorgevoerd worden is niet helemaal duidelijk. De derde telefoon heeft hetzelfde ontwerp, maar in tegenstelling tot de andere telefoons een 6,1-inch LCD-scherm. De andere twee modellen hebben een OLED-paneel.

Meer producten

Wanneer Apple de nieuwe smartphones precies zal onthullen is nog niet zeker. Vermoedelijk zal het event plaatsvinden in de eerste helft van september. Volgens de vele geruchten die we de afgelopen dagen hebben gehoord, zal Apple niet alleen smartphones presenteren. Het schijnt ook de bedoeling te zijn om een nieuwe versie van de Apple Watch te onthullen.

Ook wordt verwacht dat Apple met twee nieuwe iPad Pro-modellen komt. De tablets zouden een 11- en een 12,9-inch scherm hebben en ook voorzien zijn van de Face ID-mogelijkheid.