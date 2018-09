Tweederde van de bedrijven zouden nog niet klaar zijn voor het stopzetten van de ondersteuning van Windows 7. Volgens onderzoek van Kollective draait bijna de helft van de bedrijven nu nog op het besturingssysteem. Microsoft stopt de verlengde ondersteuning voor Windows 7 op 14 januari 2020.

Het besturingssysteem van Microsoft is over 500 dagen dus niet goed meer te gebruiken. “Dat lijkt een lange tijd, maar het heeft veel bedrijven drie jaar of meer gekost om van Windows XP naar Windows 7 te gaan”, stelt Jon O’Connor, solution architect bij Kollective, tegenover IT Pro.

Maar liefst 260 van de IT-professionals in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft nog geen strategie opgezet om te migreren naar Windows 10, aldus het onderzoek. Dat komt neer op tweederde van de bedrijven. Een vijfde van de ondervraagden wisten niet eens dat Microsoft de ondersteuning voor het besturingssysteem stopzet.

Een kwart van de bedrijven stelt dat ze het aan de werknemers overlaten om hun systemen te migreren naar Windows 10. Het gevaar daarvan is dat er fragmentatie ontstaat, doordat niet iedereen op hetzelfde moment overstapt op de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Netwerken

Volgens O’Connor kan het minstens een maand duren voor bedrijven om te migreren naar een nieuw platform. 27 procent van de ondervraagden zegt bovendien dat er netwerkproblemen kunnen ontstaan als machines naar Windows 10 worden overgezet.

“Voor grote bedrijven is het belangrijk om er voor te zorgen dat de update automatisch en geschaald uit kan rollen. Maar ons onderzoek suggereert dat veel bedrijven niet de juiste netwerkinfrastructuur hebben om deze gelijktijdige update uit te voeren. Daardoor zullen ze maanden – of zelfs jaren – besteden aan het volledig migreren van de systemen. Als de deadline van januari 2020 gemist wordt, kan dit voor een groot beveiligingsrisico zorgen voor bedrijven wereldwijd.”

Volgens cijfers van Net Applications wordt Windows 10 nu echter wel snel geadopteerd. In november zou het besturingssysteem vaker geïnstalleerd zijn dan Windows 7.