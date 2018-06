Microsoft stopt vervroegd met security-updates voor Windows 7 op oude pc’s

Op 14 januari 2020 stopt Microsoft de verlengde ondersteuning van Windows 7. Na die dag zullen gebruikers geen patches of updates meer ontvangen voor het besturingssysteem. Ondersteunt je pc geen SSE2, dan ben je er nu al aan voor de moeite. Microsoft heeft de ondersteuning voor deze systemen in alle stilte stopgezet.

SSE2 staat voor Streaming Single Instruction Multiple Data (SIMD) Extensions 2. Het is een aanvullende SIMD-instructieset die voor het eerst door Intel werd geïntroduceerd met de Pentium 4 in 2001. AMD volgde in 2003 met ondersteuning voor SSE2 in zijn Opteron- en Athlon 64-reeksen. Voor Windows 7-pc’s die draaien op een oudere processor zonder SSE2, wordt de ondersteuning door Microsoft vervroegd stopgezet.

Problemen

De problemen met oudere systemen begonnen in maart, zo meldt Computerworld. Microsofts cumulatieve update voor Windows 7 (KB4088875) bevatte toen de waarschuwing dat de update niet goed werkt op computers zonder SSE2-ondersteuning, en dat aan een oplossing werd gewerkt:

“Microsoft werkt aan een oplossing en biedt een update in een aankomende release.” (Wayback Machine 14/03/2018)

De bug bleef evenwel verder bestaan in de updates voor april, mei en juni. De boodschap luidde nog steeds dat Microsoft naar een oplossing zoekt:

Wie diezelfde pagina’s vandaag bekijkt, krijgt een andere boodschap te lezen. In geval van de cumulatieve update voor juni wordt zelfs helemaal geen melding meer gemaakt van de bug. Voor maart, april en mei werd de begeleidende tekst gewijzigd:

“Upgrade uw machines met een processor die SSE2 ondersteunt of virtualiseer deze machines.”

Het ziet er dus naar uit dat Microsoft in alle stilte heeft besloten om deze bug niet meer te verhelpen, hoewel het dat tot vorige week wel nog beloofde en het engagement is aangegaan om Windows 7 tot 2020 te blijven ondersteunen.

Transparantie

Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die nog steeds op een Pentium 3 werken – de laatste exemplaren werden verkocht in 2002 – maar ze bestaan nog wel. Bovenal hebben ze de belofte gekregen van Microsoft dat hun systeem nog zeker anderhalf jaar ondersteund wordt, zonder caveat. Nergens zegt Microsoft dat sommige Windows 7-gebruikers meer recht hebben op ondersteuning dan andere.

Er zijn nog weinig goede redenen om vandaag op een bijna twintig jaar oude computer te werken. Als Microsoft zijn ondersteuningsbeleid voor deze systemen wil veranderen, is het natuurlijk vrij om dat te doen. Maar dan moet het daar wel transparant over communiceren naar zijn gebruikers, in plaats van bugs in stilte onder de mat te vegen en KB-artikels retroactief aan te passen.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Microsoft de kantjes ervan af loopt wat de ondersteuning van oudere systemen betreft. Microsoft gaf een tijdje geleden aan dat nieuwe Intel- en AMD-processors alleen nog zouden worden ondersteund in Windows 10, en sloot eerder deze maand de deuren van zijn ondersteuningsfora voor Windows 7 en 8.1.