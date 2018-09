QNAP maakt quad-core NAS TS-332X met 3 sleuven beschikbaar

QNAP laat aan Techzine weten over de introductie van de TS-332X, een NAS die drie SATA M.2-SSD’s van 6 Gb/sec ondersteunt. De processor, een Alpine AL-324 quad-core Cotrex-A57 processor van 1,7 GHz, is afkomstig van Amazon-dochteronderneming Annapurna Labs.

Het apparaat beschikt over 2 GB of 4 GB DDR4 RAM, afhankelijk van welk model gekozen wordt. Beide uitvoeringen kennen een upgrademogelijkheid tot 16 GB. Daarnaast rust QNAP de TS-332X uit met een 10 GbE SFP+-poort, voor compatibiliteit met snelle netwerken. Zo moet het mogelijk zijn grootschalige gegevenstoepassingen, snelle reservekopieën en hersteltaken en toepassingscontainers uit te voeren.

Gebruikers kunnen een SSD-cache met hoge capaciteit maken, om IOPS-intensieve toepassingen te versnellen of om RAID 5-opslag met tiering te gebruiken met evenwichtige prestaties en redundantie. In combinatie met de Qtier-technologie, die automatische laagindeling op de NAS realiseert, wordt de opslagefficiëntie geoptimaliseerd op M.2-SSD’s, SSD-schijven van 2,5-inch en HDD’s met hoge capaciteit voor betere systeemprestaties.

Optimalisatie

De TS-332X maakt gebruik van het QTS-besturingssysteem. Het houdt bijvoorbeeld in dat snapshots op basis van blokken uitgebreide gegevensbescherming en direct herstel mogelijk maken. QNAP omschrijft de TS-332X als een uitgebreide alles-in-één oplossing voor bestandsopslag, reservekopieën, deeltoepassingen, synchronisatie en gecentraliseerd beheer.

Via het app-center zijn namelijk verschillende apps te installeren om de functies van de NAS uit te breiden. Denk daarbij aan Container Station voor LXC- en Docker-toepassingscontainers, QmailAgent voor het centraliseren van e-mailaccountbeheer en QVR Pro om een professioneel videobewakingssysteem te maken.

Door Virtual JBOD kan de ongebruikte opslagcapaciteit van de TS-332X via iSCSI worden gekoppeld als virtuele schijf aan andere NAS-apparaten van QNAP. Dit moet vooral handig zijn voor organisaties met meerdere NAS-systemen van QNAP, zodat ze hun capaciteit optimaal gebruiken.

Hoewel de nieuwe NAS per direct beschikbaar is, kunnen we de TS-332X nog niet online vinden. In de aankondiging noemt QNAP geen prijzen.