Foto gelekt van Nokia-telefoon met vijf cameralenzen aan achterkant

Er is een nieuwe foto gelekt van een nog te lanceren Nokia-smartphone. Die heeft niet de ondertussen gebruikelijke twee, maar vijf lenzen op de achterkant. De lenzen van fabrikant Zeiss zijn in een cirkel achterop het toestel geplaatst en worden uiteraard vergezeld door een flitser en lichtsensor.

Dat meldt de site IT home, die de foto deelt. De lenzen zouden, net als eigenlijk sinds 2017 altijd het geval is bij Nokia-telefoons, gemaakt zijn door Zeiss. De telefoon waar het om gaat, lijkt de Nokia 10 te zijn, waarvan we eerder dit jaar ook al geruchten hoorden. Ook toen was er het verhaal dat het een telefoon zo zijn met meer dan twee lenzen.

Vijf lenzen

Door een telefoon uit te brengen met maar liefst vijf camera’s, maakt Nokia meteen stappen ten opzichte van de concurrentie. Eerder dit jaar kwam Huawei met de P20 Pro, een smartphone met drie lenzen op de achterkant. Die ondersteunen driemaal optische zoom en vijfmaal hybride zoom.

Ook gaat er het gerucht dat LG een telefoon wil uitbrengen met drie lenzen op de achrerkant. Wat precies het nut van vijf lenzen zal zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zullen ze in elk geval bijdragen aan de mogelijkheid om te zoomen. Maar er zullen ook zeer waarschijnlijk andere functies met zich meebrengen.

Welke is echter niet zeker. In elk geval is onderstaand beeld een interessante en laat het zien dat de Nokia-telefoons innovatief blijven sinds HMD het merk heeft overgenomen van Microsoft.