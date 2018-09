Skype-preview toont sms’jes van Android op je pc of Mac

Microsoft geeft de eerste gebruikers toegang tot SMS Connect voor Skype. Met die nieuwe functie kan je sms-berichten op je Android-telefoon rechtstreeks vanaf je pc beantwoorden.

SMS Connect wordt sinds deze week geleidelijk uitgerold naar Insiders die Skype 8.30 of hoger gebruiken op een Android-telefoon. Na de update kan je je telefoon koppelen met een pc of Mac (op voorwaarde dat die ook de Skype Insider-build gebruiken) om sms-berichten te ontvangen op je bureaublad.

De functie werd eind vorige maand reeds ontdekt door een aantal Skype Insiders, maar was op dat moment nog uitgeschakeld. Met SMS Connect kan je vanaf je pc sms- en mms-berichten lezen en beantwoorden, alsook een nieuwe sms-conversatie beginnen.

Activeren

SMS Connect verschuilt zich in de instellingen van de Android-app onder Messaging > SMS > Enable SMS Connect. Van daaruit volg je de stappen op het scherm om de verbinding met je pc te maken.

In een aankondiging laat Microsoft weten dat het nog sleutelt aan een aantal verbeteringen, die worden uitgerold via toekomstige Insider-builds. Wanneer de functie voor het grote publiek wordt uitgerold, is op dit moment nog niet bekend.

De functie doet erg denken aan de Your Phone-app die pas in preview is gegaan en een gelijkaardige functionaliteit biedt. Your Phone synchroniseert evenwel ook foto’s en notificaties tussen je smartphone en pc. Daarnaast is de app uitsluitend beschikbaar op Windows 10, terwijl SMS Connect met alle Windows-versies en zelfs Mac werkt, zolang je een geüpdatete versie van Skype gebruikt.