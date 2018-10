Google lanceert interactieve YouTube-reclames voor e-commerce

Google heeft nieuwe advertentiemogelijkheden voor YouTube gelanceerd, waarmee gebruikers interactieve content zien. Ook kunnen gebruikers aankopen doen zonder het platform te verlaten, meldt Silicon Angle. Bedrijven moeten hun promoties in streams zo aantrekkelijker maken.

De nieuwe mogelijkheden zijn onderdeel van het TrueView-advertentieformat. Een van de opties is een format voor bedrijven in de reis- en entertainmentbranches. Daarmee kunnen gebruikers tickets kopen via interactieve elementen in een advertentie. Zo kan een vliegtuigmaatschappij een vluchtschema naar een specifieke bestemming tonen, waar consumenten eerder naar zochten op YouTube of Google.

Direct kopen

Ook is het mogelijk om gebruikers het product waar de advertentie voor is direct te kopen via YouTube. Advertenties kunnen gebruikers vragen om vanuit daar een app te downloaden. Dit kan interessant zijn voor app-ontwikkelaars, maar ook voor traditionele bedrijven als winkels.

Met de nieuwe advertentieopties moeten gebruikers significant minder stappen nemen om de actie die een merk wil dat gebruikers ondernemen te voltooien. De kans is groot dat er meer betrokkenheid komt vanuit gebruikers en het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om op YouTube te adverteren.

Op dit moment geven bedrijven al veel geld uit aan advertenties op het platform. Specifieke cijfers van Google zelf zijn er niet, maar volgens CNBC kwam de omzet van het platform vorig jaar uit op 12,8 miljard dollar. Naar verwachting is de omzet in 2020 22 miljard dollar. Met de nieuwe advertentieopties is de kans groot dat Google die mijlpaal veel eerder behaalt.

Analytics

Ook heeft het bedrijf nieuwe verbeteringen doorgevoerd voor zijn analytics-diensten, waarmee marketeers de resultaten van een campagne duidelijker kunnen meten en bekijken. Zo zijn er twee nieuwe metrics om inzicht te bieden in het aantal mensen van wie hun mening over een merk positief beïnvloed is door een advertentie. De metrics bieden verder inzicht in de gemiddelde kosten per beïnvloedde gebruiker.