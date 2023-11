YouTube treedt sinds een maand hard op tegen het gebruik van adblockers. Gebruikers zetten deze tools al jaren in om succesvol advertenties te omzeilen. Leveranciers van adblockers merken dat veel gebruikers deze tools nu de-installeren.

YouTube is hard bezig met het blokkeren van adblockers. Volgens het videoplatform zorgen deze tools ervoor dat uploaders, via het eigen advertentiemodel waaraan ook YouTube zelf verdient, omzet mislopen van hun video’s.

Eerder dit jaar startte het videoplatform met een experiment voor een klein deel van het gebruikersbestand, maar nu geldt het voor alle gebruikers die video’s willen bekijken. Naast de dwingende melding om ad-blockers uit te schakelen bij YouTube-bezoek, krijgen bezoekers ook de optie voor de betaalde versie YouTube Premium te kiezen. Deze optie is advertentievrij en laat gebruikers onder andere video’s in de mobiele app downloaden en in de achtergrond afspelen.

In de browsers Microsoft Edge en Firefox zou het zelfs helemaal niet meer mogelijk zijn YouTube-video’s te bekijken, schrijft Android Police. Op Reddit wordt inmiddels fel tegen de maatregel van het videoplatform geprotesteerd.

Ad-blockers zien gebruik dalen

Uit navraag van Wired blijkt dat adblock-leveranciers de afgelopen dagen een teruglopend gebruik van hun diensten constateren en dat dit waarschijnlijk kan worden gerelateerd aan de beslissing van YouTube. AdGuard zou hebben gezien dat meer dan 11.000 klanten (tot 52.000) hun adblocker hebben gede-installeerd.

Ghostery constateerde dat het gebruik van zin adblock-tool gelijk bleef, maar na het begin van de YouTube-campagne wel drie tot vijf keer meer uninstalls per dag plaatsvinden. Ook Adlock noteerde meer de-installaties.

