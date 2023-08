Tijdens Google Cloud Next is GKE Enterprise gelanceerd, een zakelijke versie van de bestaande Google Kubernetes Engine. Het bouwt voort op bestaande initiatieven om cloudbeheer te vergemakkelijken, zoals Anthos in 2019. GKE integreert verder met de eveneens nieuw aangekondigde Cloud TPU’s v5e, die gespecialiseerd zijn in het draaien van AI-workloads.

De premium-versie van GKE zou als managed service de kosten moeten drukken van Kubernetes-management. De applicatie werkt samen met Anthos, dat het gebruikers al toestond om workloads eenvoudiger van cloud naar cloud te verplaatsen.

Verschillende geavanceerde features zijn al in de applicatie ingebouwd, zoals service mesh management, security- en governance-tools en een dashboard om alle workloads binnen een organisatie te kunnen vatten. In totaal zou GKE Enterprise voor aanzienlijke efficiëntieverbeteringen zorgen: Google haalt aan dat klanten 45 procent productiever werden en da software-deployment 70 procent sneller bleek te gaan.

Ondersteuning voor Google’s hardware

AI-workloads zijn van aanzienlijk belang tegenwoordig, zeker sinds de opkomst van generatieve AI-tools in de afgelopen maanden. De nieuwe Cloud TPU v5e is specifiek ontworpen om LLM’s sneller en goedkoper te draaien dan voorheen. Wie deze inzet via GKE Enterprise, kan gebruikmaken van autoscaling, workload orchestration en een ondersteuning van maximaal 15.000 node clusters.

Tip: Google Cloud versnelt AI-ontwikkeling met nieuwe TPU en VM’s

Google bouwt met GKE Enterprise voort op de ontwikkeling van Kubernetes, waar het bedrijf in 2014 mee kwam. Inmiddels is het Kubernetes-systeem razend populair geworden en uitgegroeid tot het meest prominente initiatief binnen de CNCF.

Cluster-management versimpeld

Het kan aardig complex worden om Kubernetes-clusters te managen, en dus komt Google nu met een nieuwe manier om dit te vergemakkelijken. Het beheren van clusters kan nu worden verfijnd door ze hiërarchisch te verdelen en gezamenlijk te beheren. Daarmee is op een centrale dashboard te bepalen welke policies gelden voor welke clusters en bijvoorbeeld welke standaard configuratie dient te gelden voor het opzetten van een development-omgeving. Zo neemt GKE Enterprise veel handmatig werk op voorhand weg.

GKE Enterprise zal in september in preview-vorm debuteren.

Lees ook: Google Cloud breidt Vertex AI uit, klanten meer dan 100 LLM’s tot hun beschikking