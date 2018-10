Draadloos protocol 802.11 heet voortaan gewoon Wi-Fi

De Wi-Fi Alliance heeft zijn naamgeving veranderd. 802.11 mag je schrappen, want voortaan noemt alles Wi-Fi met een versienummer erachter. Zo wordt 802.11ax vanaf nu Wi-Fi 6 genoemd en krijgt elke nieuwe iteratie in de toekomst een opvolgend nummer.

Wifi bestaat al meer dan twee decennia onder de noemer Institute of Electrical and Electronics Engineers of IEEE 802.11. Niet echt een sexy benaming, maar na 20 jaar zijn we het stilaan gewoon. Nu heeft de Wi-Fi Alliance beslist dat de naam toch niet interessant genoeg is voor consumenten. Vanaf nu heet elke standaard Wi-Fi met een nummer erachter.

De laatste nieuwe specificatie, 802.11ax, gaat voortaan door het leven als Wi-Fi 6. De naamgeving wordt retroactief toegepast, dus 802.11ac wordt Wi-Fi 5, 802.11n Wi-Fi 4, en ga zo maar verder. Edgar Figueroa, CEO van de Wi-Fi Alliance, is blij met de verandering. “Gedurende bijna twee decennia hebben we technische namen gebruikt om toestellen te duiden rond wifi-standaarden. Met de nieuwe namen willen we meer eenvoud brengen voor de industrie.”

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 zou de pieksnelheid met 40 procent moeten verhogen volgens Intel. De eerste toestellen zijn ondertussen in bepaalde markten verschenen met een theoretische maximumsnelheid van 11 Gbit/s. Wi-Fi 6 werd specifiek ontwikkeld voor meer efficiëntie en om latency te verminderen in omgevingen waar veel apparaten zijn geconnecteerd.

Lees dit: Wifi 802.11ax gaat strijd aan met 5G-snelheden

Wi-Fi 5 introduceerde Multi-User, Multi-Input, Multiple Output (MU-MIMO) waarbij vier datastreams tegelijk mogelijk zijn. Dat was enkel mogelijk via downlink. Wi-Fi 6 ondersteunt full-duplex (up en down) MU-MIMO met 8 datastreams zodat het meerdere apparaten tegelijk van data kan voorzien.

Er zijn al een aantal routers op de markt die de nieuwste standaard omarmen. We verwachten dat volgend jaar een belangrijk groeijaar wordt voor Wi-Fi 6. Nu nog onthouden dat we niet meer 802.11ax mogen schrijven vanaf nu.