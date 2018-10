MIT, Cisco, Google en USPTO starten Prior Art Archive voor betere patenten

Google, Cisco, het Media Lab van MIT en het United States Patent and Trademark Office (USPTO) zijn samen het Prior Art Archive gestart. Het initiatief moet zorgen voor betere patenten, meldt TechCrunch.

“Het onderzoeksproces voor octrooien zou moeten voorkomen dat er patenten worden gegeven aan oude of overduidelijke technologieën”, stelt MIT. Probleem is echter dat patent-onderzoekers vaak niet kunnen controleren of iets al bestaat, omdat de technologieën vaak lastig te vinden zijn. “Helaas is technologie niet gemakkelijk voor een patent-onderzoeker te vinden omdat het oud is. Zeker in de wereld van computers bestaat veel oudere kunst in de vorm van oude handleidingen, documentaties en websites. Die zijn tot op heden niet gemakkelijk doorzoekbaar geweest.”

Het Prior Art Archive wil dat probleem oplossen door een database te vormen met juist al dat soort informatie. Het initiatief maakt gebruik van een door MIT gehost archief. Mensen die een patent willen aanvragen kunnen daarin gemakkelijk voorbeelden van eerdere kunstvormen en andere technische informatie vinden als referentie. Op die manier moet voorkomen worden dat er patenten worden aangevraagd en uitgedeeld voor technologieën die bijvoorbeeld al 20 jaar bestaan.

Documenten uploaden

Het systeem laat iedereen de technische materialen uploaden en doorzoekbaar maken. De content moet wel in digitale vorm worden aangeleverd via een beveiligde FTP-server. Gebruikers krijgen een unieke, beveiligde FTP-inloggegevens. Vervolgens kunnen de documenten geüpload worden, waarna ze direct beschikbaar zijn voor de USPTO.

De bedrijven hopen dat het systeem ervoor zorgt dat er minder slechte patenten worden aangevraagd, doordat de onderzoekers van de USPTO de tools krijgen die ze nodig hebben om oude technologie te vinden. Alle documenten worden ook beschikbaar gemaakt voor zoekmachines, namelijk Google Patent en Bing, voor eenvoudige toegang voor het publiek.