Homeland Security ontkent Bloomberg-verhaal over Chinese spionagechips

Eerder deze week stelde persbureau Bloomberg dat China in het geheim kleine chips op moederborden van Supermicro had geplaatst. Daarmee zouden diverse Amerikaanse techbedrijven, waaronder Amazon en Apple, bespioneerd worden. De bedrijven ontkenden het nieuws en nu doet de Amerikaanse geheime dienst, Homeland Security, een duit in het zakje.

Vandaag reageert Homeland Security namelijk met het bericht dat de bedrijven gelijk hebben. Het ziet “geen reden om te twijfelen” aan de statements van de bedrijven over de spionage. Dat is interessant, want Bloomberg stelt dat het bij zijn bericht blijft. Wie er gelijk heeft, is en blijft de vraag.

Twijfel over de bronnen

Bloomberg stelde op basis van meer dan tien verschillende bronnen dat de Chinese geheime dienst microchips had laten installeren op moederborden van Supermicro. Het ging om moederborden die door Amerikaanse bedrijven als Amazon en Apple gebruikt worden om hun datacenters aan te drijven. De chips zouden de data die door de servers verwerkt worden doorsturen naar China, dat zo de bedrijven kan bespioneren.

Amazon, Apple, maar ook Supermicro reageerden direct en zeer stellig op het nieuws en ontkenden de aantijgingen. Maar direct daarna liet Bloomberg weten overtuigd te zijn van zijn bronnen en stelde het dat het nieuws echt klopt. Het bericht van Homeland Security doet enigszins af aan die stelligheid, al weten zelfs experts niet zeker wie ze moeten geloven. Eerder liet ook het Britse National Cyber Security Center weten dat het geen reden ziet om te twijfelen aan de berichten van Amazon en Apple.

Dat Homeland Security reageert is overigens vrij uniek. Normaliter bemoeit de geheime dienst zich niet met dit soort zaken en blijft het afzijdig.