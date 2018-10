Dropbox voert tekstherkenning in en maakt afbeeldingen doorzoekbaar

Dropbox rolt een nieuwe slimme zoekfunctie uit naar zijn opslagdienst. Daarin wordt automatische tekstherkenning doorgevoerd. De functie scant afbeeldingen in documenten, maar ook afschriften en veldrapporten. De hoop is dat gebruikers dan snel relevante zaken kunnen vinden in de ontelbare foto’s en pdf-documenten die ze hebben.

De functie draagt de naam AutoOCR en maakt gebruik van machine intelligence. AutoOCR bestaat uit optische karakterherkenning, aan de hand waarvan teksten herkend kunnen worden. In een blogpost schrijft Dropbox dat het heel eenvoudig moet worden om documenten te vinden.

Alles vinden

“Zoek je een contract dat een paar jaar geleden door een teamlid ingescand is? Zoek gewoon op de opdrachtgever”, aldus het bedrijf. “Probeer je blauwdrukken te vinden die een architect voor je samenstelde? Typ gewoon hun naam in. Kan je je niet herinneren waar je die screenshot van je vliegreis hebt opgeslagen? Vul gewoon de bestemming in.”

Volgens Dropbox is dit een van de meest intensieve projecten die het bedrijf ooit ondernomen heeft. Machine learning maakt het mogelijk om de zoekfunctie op deze schaalgrootte toe te passen. In bredere zin maakt AutoOCR onderdeel uit van het Dropbox intelligence initiative (DBXi), een project van het bedrijf om kunstmatige intelligentie in al zijn producten en diensten te introduceren.

“Door ons interne machine intelligence platform op te schalen, verveelvoudigt DBXi de pogingen van ons productteam dat zich bezighoudt met intelligente producten, zodat al onze ontwikkelaars modellen voor intelligente functies, verbeterde zoekfuncties en andere zakelijke optimaliseringen kunnen aanpassen en valideren”.

De update wordt vandaag al uitgerold en komt de komende weken naar alle gebruikers van de opslagdienst.