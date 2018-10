Commvault en HPE lanceren oplossing voor back-up en herstel in de cloud

Commvault heeft samen met Hewlett Packard Enterprise (HPE) een oplossing ontwikkeld voor back-up en herstelmogelijkheden in de cloud. Het is een volledige integratie van de softwareoplossing Commvault Complete Backup & Recovery met de StoreOnce-systemen van HPE.

De software van Commvault draagt bij aan de complete cyclus van databeheer voor StoreOnce-systemen van HPE. Met behulp van Catalyst Copy wordt een oplossing voor actuele problemen op het gebied van back-ups, herstel en compliance aangeboden, waar minder menselijke tussenkomst voor nodig is. Organisaties zijn daardoor in staat om de voortdurende gegevensaanwas op te vangen.

Naar eigen zeggen stroomlijnt de integratie de opslagkosten, reduceert het netwerkverkeer, maakt het het mogelijk om data probleemloos te verplaatsen en vereenvoudigt het databeheer. Ook kunnen gebruikers een beroep doen op ingebouwde functies voor betrouwbare en kostenefficiënte back-ups naar de public, private of hybrid cloud. Die mogelijkheden worden door HPE Cloud Bank Storage verzorgd. Dat is een functie die in een nieuwe release van HPE’s software in november wordt opgenomen.

Ook biedt de nieuwe oplossing ondersteuning voor deduplicatie aan de bron, met een laag bandbreedteverbruik. Daarmee wordt data automatisch verplaatst en zijn de opslagkosten lager als de data veroudert. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van definieerbare beleidsregels.

Configuratie

“Dankzij onze samenwerking kunnen we in de praktijk bewezen oplossingen afleveren die de data van klanten integraal beschermen, waar die zich ook maar bevindt”, stelt Patrick Osborne, vice president en directeur Big Data & Secondary Storage bij HPE. “HPE en Commvault bieden een platform voor databeheer en gegevensopslag dat de mogelijkheid biedt om data te beheren, te benutten en te verplaatsen tussen omgevingen op locatie en in de cloud.”

Het configureren van de StoreOnce Catalyst in de user interface van Commvault kan met een paar simpele muisklikken. Daarna beheert de software van Commvault de back-ups en gegevensoverdracht van de HPE StoreOnce-systemen, zoals het al doet voor een Commvault-klant. Er zijn daarbij geen aanvullende klantconfiguraties vereist. Bovendien worden toekomstige updates van de StoreOnce Catalyst in de service packs van Commvault opgenomen, zodat bedrijven de updatecyclus niet voor elke afzonderlijke technologische component hoeven te beheren.