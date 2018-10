Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, op 65-jarige leeftijd overleden

Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, is overleden aan de gevolgen van non-Hodgkin lymfoom. Allens bedrijf Vulcan maakte in een statement bekend dat hij afgelopen maandag overleed. Eerder deze maand stelde hij nog dat de kanker waar hij in 2009 voor behandeld was, terug was gekeerd. Paul Allen werd 65 jaar oud.

Allen richtte samen met jeugdvriend Bill Gates Microsoft op. De twee deden dat in 1975 en tot 1983 was Allen aan het bedrijf verbonden als executive vice president of research en product development. Daarna vertrok hij om gezondheidsredenen bij het bedrijf, al bleef Allen grootaandeelhouder en bestuurslid.

Bedenker van concepten

Ondanks dat Allen minder bekend is dan Bill Gates, speelde hij een rol van groot belang in de ontwikkeling van de personal computer. Hij bedacht de naam Microsoft en was ook degene die met het idee kwam om software te ontwikkelen voor de eerste microcomputer. Naar het schijnt was Allen vooral degene die met ideeën kwam voor Microsoft en was Gates de man die ze aan de proef onderwierp.

Toen IBM in 1980 besloot om pc’s te ontwikkelen en Microsoft vroeg om een besturingssysteem te leveren, betekende dat de doorbraak van het bedrijf. De beslissing maakte dat Microsoft een van de belangrijkste techbedrijven wereldwijd kon worden en maakte van Allen en Gates miljardairs. Beiden wijdden zich later aan filantropie.

“Mijn hart is gebroken door het heengaan van een van mijn oudste en dierbaarste vrienden, Paul Allen”, aldus Bill Gates in een statement. Microsoft-ceo Satya Nadella bedankt Allen in een statement op Twitter. “Paul Allens bijdragen aan ons bedrijf, onze industrie en onze gemeenschap zijn van onschatbare waarde. Als medeoprichter van Microsoft maakte hij op zijn eigen rustige en hardnekkige manier magische producten, ervaringen en instituten en op die manier veranderde hij de wereld.”

Donaties en sport

De afgelopen decennia doneerde Paul Allen meer dan twee miljard dollar aan verschillende doelen. Zo investeerde hij flink in onderzoek naar de staat van de oceanen en ander wetenschappelijk onderzoek, maar gaf hij ook veel geld aan daklozen. Verder investeerde hij behoorlijk wat geld in de ontwikkeling van zijn geboortestad, Seattle. Allen was ook groot liefhebber van sport en had twee teams in bezit, de Portland Trail Blazers en de Seattle Seahawks.

