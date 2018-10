Android-fabrikanten moeten betalen in Europa voor gebruik Google-apps

Google kreeg onlangs een miljardenboete van de Europese Unie wegens machtsmisbruik via het mobiele besturingssysteem Android. Het bedrijf voert nu enkele maatregelen door waarmee het naar eigen zeggen tegemoet komt aan de eisen van de EU. Voortaan moeten fabrikanten die hun toestellen in de EU verkopen, Google-apps los afnemen en er dus voor betalen.

In een blogpost legt Google een aantal maatregelen uit die het neemt voor de EU. Voortaan mogen Android-partners ook andere apparaten in Europa uitbrengen met bijvoorbeeld een andere versie van het OS, of met een -fork. Dat mag, zelfs als de Google-apps niet inbegrepen zijn. Tot dusverre was dat juist altijd verplicht.

Nieuwe voorwaarden

Daarmee verandert ook de manier waarop het Google-apps uitgeeft in de Europese Unie. Voortaan kunnen fabrikanten Google-apps los afnemen, zonder dat de Google Search-app of Chrome-browser ook meegenomen moeten worden. Alle fabrikanten gaan dus betalen voor een licentie op de apparaten die ze binnen de EU uitbrengen. Search en Chrome blijven gratis beschikbaar binnen een andere licentie.

Het gevolg hiervan is dat er mogelijk meer smartphones met diensten van concurrenten van Google op de markt komen. Een fabrikant hoeft immers niet meer verplicht alles van Google mee te installeren op een Android-smartphone en kan daardoor kiezen. De vraag is nog of dat gebeurt, gezien de grote hoeveelheid gebruikers van de Google-apps. De nieuwe voorwaarden gaan vanaf 29 oktober in.

Miljardenboete van de EU

Google treft deze maatregelen in reactie op de miljardenboete die het van de Europese Unie kreeg opgelegd. Het oordeel was dat Google niet van fabrikanten mocht eisen dat ze de Search-app en Chrome-browser installeerden op Android-toestellen. Dat eiste Google in ruil voor toestemming om de Play Store te gebruiken.

Vorige week ging het bedrijf in beroep tegen de boete, maar in afwachting daarvan maakt het alvast enkele aanpassingen aan zijn beleid.