EU geeft Google een megaboete voor machtsmisbruik

Business

Het zat er al aan te komen en is nu ook zeker. De Europese Unie legt Google een recordboete van 2,42 miljard euro op voor machtsmisbruik. Dat is de uitkomst van het onderzoek van de EU jarenlang heeft gedaan naar de zoekmachine.

De boete is het gevolg van een lang onderzoek naar machtsmisbruik door de zoekgigant. Google zou zijn eigen diensten, en dan specifiek Google Shopping, onterecht bevoordeeld hebben ten opzichte van de concurrentie. Andere soortgelijke prijsvergelijkers verschenen veel lager op pagina’s met zoekresultaten en dat was volgens de EU concurrentievervalsing.

In een statement laat EU-commissaris Margrethe Vestager het volgende over de boete weten:

“Google heeft veel innovatieve producten en diensten bedacht die verschil hebben gemaakt in onze levens. Dat is een goede zaak. Maar de strategie van Google voor zijn prijsvergelijker draaide niet alleen om het aantrekken van consumenten door zijn product beter te maken dan die van zijn concurrenten. In plaats daarvan misbruikte Google zijn marktdominantie als zoekmachine, door zijn eigen prijsvergelijker hoger te plaatsen in zijn zoekresultaten dan die van de concurrentie.” “Wat Google gedaan heeft is illegaal binnen EU-regels. Het gaf andere bedrijven niet de kans om te concurreren op voordelen en te innoveren. En belangrijker nog, het ontzegde Europese consumenten een echte keuze tussen diensten en de volledige voordelen van innovatie.”

Google liet in een reactie tegenover de NOS weten het hier absoluut niet mee eens te zijn. “Onze site is handig voor klanten die op zoek zijn naar producten en voor webwinkels die met hun producten willen adverteren.” Mogelijk gaat het in beroep tegen de beslissing; het heft twee maanden om daar een keuze in te maken.

Het onderzoek van de Europese Unie werd zeven jaar geleden al geopend, maar in 2015 officieel gemaakt. Het is verder niet bepaald het enige onderzoek dat de EU tegen Google heeft lopen, zo doet het namelijk ook onderzoek naar machtsmisbruik binnen Android en binnen de advertentiedienst van Google.

De hoogste boete die Vestager tot nu toe een technologiegigant oplegde, was 1,06 miljard euro. Die boete kreeg Intel voor zijn neus in 2009. De verwachting was lange tijd dat Google maximaal een boete van 1,1 miljard euro zou krijgen, maar die is dus veel hoger uitgevallen.