Startup AdLingo verandert advertenties in gesprekken met chatbots

De Amerikaanse startup AdLingo wil chatbots en andere communicatie-assistenten naar online advertenties brengen. De startup komt uit de Area 120-incubator van Google. Mede-oprichter en general manager Vic Fatnani heeft bovendien ruim tien jaar aan advertenties bij Google gewerkt.

“Een van de dingen die we zagen gebeuren was een verschuiving van gebruikers en consumenten naar een meer communicatief medium”, aldus Fatnani tegenover TechCrunch. “Alles wordt communicatiever, of het nou via apparaten als je telefoon, je speaker en uiteindelijk je auto is. Wij vroegen onszelf af: ‘als deze verschuiving bezig is, waarom kan marketing dan niet communicatiever zijn?'”

Groot probleem is volgens Fatnani dat bedrijven wel een chatbot maken, maar moeite hebben met de chatbot voor het publiek te krijgen. Adverteren is volgens hem het perfecte medium op dit op te lossen. In plaats van een chatbot te bouwen die consumenten vervolgens op een website of app vinden, kunnen bedrijven deze integreren in hun advertenties. Consumenten die de advertentie zien kunnen vervolgens vragen stellen en feedback geven.

Toepassingen

“Stel je voor dat je een nieuwe soort frisdrank in Brazilië wilt lanceren, een markt waar je nooit actief in bent geweest. Stel je voor dat je nu een communicatieve advertentie kunt plaatsen en mensen kun laten stemmen over welke welke smaak de frisdrank volgens hen moet zijn.”

Er is echter ook al een voorbeeld uit het echte leven: een advertentie voor de Allstar Kia. “AdLingo laat onze klanten onze inventaris bekijken, bepalen wat hun auto waard is als ze hem inruilen en een afspraak maken met een verkoper”, aldus Chris Ferrall, directeur van internetmarketing bij Kia. “En dat allemaal in een interactieve ervaring die ze tegenkomen op de plek waar ze zijn.”

De chatbots zelf worden overigens niet door AdLingo zelf gemaakt. “De bedrijven en ontwikkelaars brengen de communicatieve ervaring naar ons toe, en wij verspreiden die ervaring over het gehele internet”, aldus Fatnini. Om dat mogelijk te maken heeft het platform integraties met tools voor chatbots zoals Dialogue Flow, Microsoftbot Framework, LiveEngage en Blip.