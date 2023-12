Google onthulde pas het next-generation AI-model Gemini 1.0. Om het publiek ook meteen iets concreet in handen te geven, wordt het model al toegevoegd aan de AI-chatbot van Google. Bard is voor Europa alleen vandaag nog dezelfde als gisteren en dat zal nog een tijdje zo blijven.

Het is ondertussen bijna een gewoonte aan het worden dat Google nieuwe AI-producten niet onmiddelijk naar Europa brengt. Voor Bard met Gemini Pro is de situatie niet anders. 170 landen beschikken sinds gisteren over de geavanceerdere versie van Bard, maar dat zijn dus geen Europese landen. Een mogelijke reden hiervoor is dat de nieuwste versie van de AI-chatbot op dit moment alleen Engelse prompts kan verwerken.

Google belooft dat de AI-chatbot door de toevoeging van Gemini Pro beter kan redeneren, plannen en begrijpen. Prompts die meerdere taken combineren, mogen in principe geen probleem zijn. Dat blijkt ook uit de aankondiging, waarin de techgigant aangeeft dat Gemini Pro, GPT-3.5 op zes van de acht benchmark-testen versloeg.

Bard Advanced in 2024

Gemini Pro is het middelmatige model van Gemini, het is niet de meest krachtige variant, maar ook niet de minste. Gemini Ultra, het model dat ontwikkeld werd om de meest abstracte taken tot een succes te brengen, zal volgend jaar een nieuwe variant van Bard aandrijven.

Vanaf Bard Advanced is de input van een gebruiker niet langer beperkt tot tekst. Het is ook mogelijk afbeeldingen, audio, video of code aan te leveren.

De informatie die Google verspreid over deze chatbot-variant is momenteel erg beperkt. Er is een mogelijkheid dat Bard Advanced als pro-versie een prijskaartje zal dragen. Google heeft met Gemini Ultra namelijk een krachtiger model in handen dan GPT-4, dat OpenAI ook alleen via een betalend abonnement beschikbaar stelt. Bard met toevoeging van Gemini Pro, dat nu beschikbaar is buiten Europa, moet het als gratis chatbot evengoed opnemen tegen de gratis versie van ChatGPT.

