De introductie van Google’s nieuwe AI-chatbot Gemini wordt uitgesteld tot januari 2024. Dit schrijft The Information. Antwoorden op niet-Engelse prompts zouden nog niet aan de kwaliteitseisen voldoen.

Volgens The Information was Google in eerste instantie van plan Gemini deze week te lanceren. Dit is nu uitgesteld tot de eerste maand van komend jaar. Het besluit van het uitstellen van de lancering zou van Google-CEO Sundar Pichai zelf komen. De lanceringsevenementen zouden plaatsvinden in Californië, New York en Washington DC.

Een mogelijke oorzaak van het uitstel van Google Gemini is dat de AI-chatbot nog niet goed zou antwoorden op prompts die in een andere taal dan het Engels zijn gesteld. Wereldwijde ondersteuning, en dus in meer talen dan alleen het Engels, zou één van de belangrijkste functies van de nieuwste chatbot van de techgigant zijn.

Ontwikkeling van Gemini AI-chatbot

Google is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van zijn Gemini AI-chatbot. Deze chatbot, die volgens specialisten veel krachtiger is dan het huidige Google Bard en ChatGPT op basis van het GPT-4-model van concurrent OpenAI, zou over meerdere multimodale functionaliteit beschikken die nog nooit in eerdere AI-modellen is tegengekomen.

De nieuwe AI-chatbot zou meerdere soorten data en inputs begrijpen. Op deze manier is het in staat antwoorden te genereren op basis van tekst, beelden en andere content. In het laatste geval is een voorbeeld hiervan dat de chatbot complete websites onder de loep kan nemen.

Daarnaast zou de nieuwe Google AI-chatbot ook vriendelijker zijn voor ontwikkelaars. Ook bouwt Google een API voor Gemini om de AI-chatbot in applicaties van andere leveranciers te integreren.

Meer rekenkracht beschikbaar

De kracht van de nieuwe Google AI-chatbot komt vooral voor rekening van de grote hoeveelheid rekenkracht waarover Gemini onder de motorkap kan beschikken. Google kan nu meer high-end AI-accelerators via zijn eigen Google Cloud-platform gebruiken. In een test zou Gemini betere prestaties (uitgedrukt in FLOPS, oftewel floating point operations per second) hebben geleverd dan concurrent GPT-4.

Wanneer komend jaar exact de presentatie van Google Gemini wordt gehouden, is nog niet bekend gemaakt.

