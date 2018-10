Samsung start productie van 7 nanometer-chips met EUV-technologie

Samsung heeft in een blogbericht aangekondigd te zijn begonnen met de productie van een 7 nanometer-chip met extreme ultraviolet (EUV)-technologie. Het gaat om de 7nm low power plus (LPP)-chips. Met EUV is het mogelijk om op een kleiner oppervlak te werken bij het maken van chips.

EUV gebruikt een golflengte van 13,5 nanometer voor licht om op zogenaamde silicon wafers te projecteren. Daardoor is het mogelijk om functies op een kleiner oppervlak te projecteren voor de productie van de chips. Daardoor kunnen de structuren kleiner worden. Tot nu toe werden argon fluoride (ArF) immersion-technologieën gebruikt, die een golflengte van 193 nanometer kon gebruiken. Dat was te groot voor de steeds kleiner wordende chips.

De technologie maakt het ook mogelijk om verbeterde prestaties te bieden, evenals minder energieverbruik. In vergelijking met de 10nm FinFET-voorgangers, kan de 7LPP-technologie van Samsung 40 procent meer efficiëntie met 20 procent betere prestaties of 50 procent minder energieverbruik leveren.

De nieuwe chips geven klanten van Samsung de mogelijkheid om nieuwe producten te bouwen, die meer moeten kunnen doen met onder meer 5G, kunstmatige intelligentie, Enterprise en Hyperscale Datacenter, IoT, auto’s en networking. “Met de introductie van de EUV procedé-nodes heeft Samsung een stille revolutie in de chip-industrie geleid”, stelt Charlie Bae, executive vice president van foundry sales en marketing bij Samsung.

“De fundamentele verschuiving in hoe wafers worden geproduceerd, geeft onze klanten de kans om de tijdspanne waarin hun producten op de markt komen significant te verbeteren, met een superieure doorvoer, minder lagen en betere opbrengsten. We zijn er zeker van dat 7LPP een optimale keuze gaat zijn voor niet alleen mobiele apparaten en HCP, maar ook voor een groot aantal cutting-edge applicaties.”

Naar verwachting wordt het procedé voor de komende high-end-soc voor smartphones van Samsung die in 2019 verschijnen gebruikt. Het bedrijf verwacht in 2020 de capaciteit te hebben voor klanten die veel chips nodig hebben. Het bedrijf maakt namelijk ook chips voor andere smartphonefabrikanten.