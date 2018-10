Samsung onthult Galaxy Book2, uitdager voor Microsoft Surface Pro

Vandaag heeft Samsung Eelctronics weer een nieuwe toevoeging gedaan aan zijn mobiele line-up, waarmee het bedrijf het verder opneemt tegen Microsoft en zijn Surface Pro. De Samsung Galaxy Book2 is een Windows two-in-one die enerzijds werkt als tablet, maar met de meegeleverde accessoires ook omgetoverd kan worden tot een laptop.

Zodoende is de 12-inch Galaxy Book2 voorzien van een kickstand die ingesteld kan worden zoals de gebruiker dat fijn vindt. De kickstand lijkt overigens ook wel op die van de Microsoft Surface Pro. Verder levert Samsung standaard een afneembaar toetsenbord en een S Pen mee. De S Pen is overigens dezelfde als bij de Samsung Galaxy Note 9.

Specificaties en software

De Galaxy Book2 beschikt over een 12-inch pixel met 2.160 bij 1.440 pixels, met beeldverhouding van 3:2. Samsung heeft verder een Qualcomm Snapdragon 850-processor ingebouwd, die iets krachtiger is dan de Qualcomm-processor die in de Note 9 ingebouwd zit. Verder beschikt die processor over vier gigabyte aan werkgeheugen, 128 gigabyte aan opslagcapaciteit en een batterij die volgens Samsung makkelijk de hele dag mee moet kunnen. Sterker nog: de accu zou tot twintig uur mee moeten kunnen als hij volledig volgeladen is.

De Galaxy Book2 heeft verder twee camera’s. Voorop zit een vijf megapixelsensor boven het scherm. Op de achterkant tref je een acht megapixelsensor aan, evenals een vingerafdrukscanner. Die sensor geeft de gebruiker de optie om in te loggen met Windows Hello – een functionaliteit van Windows 10 waarmee mensen hun apparaat met biometrische gegevens kunnen ontgrendelen.

Wat software betreft, draait de Galaxy Book2 op Windows S Mode. Dat is een functie die de gebruiker beperkt tot het downloaden van software binnen de Windows Store. Het apparaat is daarmee veiliger, maar de functionaliteit beperkter doordat niet alle programma’s in de Store terug te vinden zijn.

De Galaxy Book2 is vanaf 2 november verkrijgbaar in de Verenigde Staten en kost daar 999 dollar.