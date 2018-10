Apple en Samsung krijgen boete voor langzamere telefoons van Italiaanse mededingingsautoriteit

De Italiaanse mededingingsautoriteit geeft Apple en Samsung elk een boete van vijf miljoen euro. Dat nadat er klachten binnenkwamen rond software-updates van de twee smartphonefabrikanten. De updates maken smartphones langzamer en dat moet niet kunnen volgens de mededingingsautoriteit. Apple ontvangt overigens nog een boete van vijf miljoen euro.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Italiaanse consumentenorganisaties klaagden dat software-updates voor mobiele telefoons de functionaliteit van apparaten verkleinden en dat klanten op die manier ‘gedwongen’ werden om nieuwe toestellen aan te schaffen. De Italiaanse mededingingsautoriteit constateerde dat de organisaties gelijk hadden en geeft om die reden een boete.

Significant slechtere prestaties

De mededingingsautoriteit stelt dat de twee bedrijven firmware-updates uitbrengen met “serieuze fouten”, die de “prestaties significant verminderen”. Daarmee zouden de bedrijven “het proces waarbij de apparaten vervangen worden versnellen”. Daar komt bij dat klanten volgens de autoriteit niet voldoende informatie kregen over de impact van de nieuwe software, of “enige middelen om de oorspronkelijke functionaliteit van de producten te herstellen”.

Apple erkende vorig jaar dat iPhone-updates sommige telefoons met batterijproblemen langzamer zouden maken. Tegelijk ontkende het stellig dat het stappen gezet heeft om telefoon bewust langzamer te maken, zodat deze sneller vervangen worden. De updates voor iPhones werden uitgebracht nadat bleek dat de batterij sneller minder functioneerde dan verwacht mocht worden.

Overigens ontving Apple een tweede boete van vijf miljoen euro omdat het klanten niet genoeg informatie had verstrekt over het onderhoud en het vervangen van de batterij van smartphones. Over de software-updates van Samsung en het eventueel langzamer worden van telefoons was eerder nog niet geklaagd. Wel werd Samsung door meerdere instanties wereldwijd aangeklaagd wegens het langzaam uitbrengen van software-updates en de korte tijdspanne waarin telefoons nieuwe software krijgen.