IBM komt met nieuwe producten voor opslag in multicloud

IBM heeft opnieuw een stap genomen om zich meer bezig te gaan houden met opslag in multicloud. Het gaat om een minder complex portfolio voor opslag-hardware en een nieuwe NVMe-mogelijkheid in IBM Spectrum, meldt Silicon Angle.

Het portfolio van IBM voor opslagsystemen wordt verbeterd met nieuwe Storwize-systemen, kleinere FlashSystems, een betere RAS en capaciteit voor de DS888X mainframe opslagapparaten. Daarmee probeert het bedrijf zijn hardware- en software-componenten in zijn portfolio te vereenvoudigen.

Ook heeft het bedrijf NVMe verder uitgebreid naar het overgrote deel van zijn portfolio. Wikibon beveelt sinds 2017 aan dat enterprise-gebruikers NVMe in aanvragen voor voorstellen voor schaalbare hardware plaatsen. IBM biedt dit ook aan en heeft zijn ondersteuning voor NVMe uitgebreid naar fabrics. Daarmee worden eenvoudigere upgrades voor de administrator- en financiële teams mogelijk gemaakt. Daarnaast krijgt Spectrum extra NVMe-mogelijkheden in 2019.

Verder heeft IBM een nieuw product toegevoegd aan zijn Spectrum-portfolio. Het gaat om Spectrum Discover, waarmee ongestructureerde data gecatalogiseerd kan worden. De oplossing biedt metadata capture, de activatie en verbetering van workflows om taken en processen te versnellen, een verbetering voor data governance en een optimalisatie voor data placement. De oplossing ondersteunt in eerste instantie IBM Cloud Object Storage en Spectrum Scale, maar in 2019 ook Dell EMC Isilon.

Kunstmatige intelligentie

De opslag-oplossingen van het bedrijf krijgen verder verbeterde “breadth-first ML ITOM”. Er is een verschil tussen het gebruik van machine learning voor “depth-first IT operations management” en “breadth-first ITOM”. De eerste gebruikt de kennis van een verkoper over een product om de prestaties van dat product te verbeteren. Breadth-first ITOM bekijkt groepen aan componenten en optimaliseert die groepen aan de hand van bredere prestatiedoelen.

IBM Storage Insights breidt het gebruik van kunstmatige intelligentie voor opslag uit naar het opslagnetwerk. De cloud-gebaseerde dienst diagnosticeert punten waar het vastloopt en stuurt een alarm naar de werknemers van IBM, die gebruikers kunnen bellen met suggesties om het probleem op te lossen.

Tot slot kondigde IBM ondersteuning aan voor specifieke applicaties. SAP is voor het overgrote deel klaar voor cloud-migratie, onder meer vanwege de HANA-optie van SAP. IBM heeft een subfamilie aan opslag-hardware en software-producten geïntroduceerd die de SAP TDI-certificatie heeft gekregen.