AWS gaat zijn eerste datacenters openen in Afrika

Amazon Web Services breidt zijn wereldwijde datacenternetwerk uit naar Afrika. Vandaag heeft de cloudgigant aangekondigd een AWS-regio te gaan openen in Kaapstad, Zuid-Afrika. Half 2020 moet het datacenter geopend zijn en kunnen klanten aldaar voor het eerst hun workloads lokaal laten draaien.

AWS noemt een groep datacenters die fysiek relatief dicht bij elkaar liggen, maar onafhankelijk van elkaar werken, regio’s. De regio in Kaapstad zal bestaan uit drie locaties binnen de regio. De geplande datacenters maken onderdeel uit van een zorgvuldige uitbreiding waarbij de cloudgigant langzaam maar zeker de basis aan het leggen was voor een infrastructuur in Afrika.

Ontwikkelingen in Afrika

In 2015 opende AWS al een kantoor in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg. Dat was enige jaren nadat het lokale zakenteams op had gezet. In 2017 bracht AWS zijn Direct Connect-clouddienst naar het land en in mei dit jaar werden twee lokale CloudFront-nodes geopend in Zuid-Afrika.

Daarmee heeft AWS al een grote klantenbasis in Afrika opgebouwd. Die zal halverwege 2020 sneller toegang tot de diensten van AWS hebben. Doordat bedrijven fysiek dichterbij de datacenters liggen, is de vertraging kleiner. Daarnaast is het beheer van gevoelige informatie eenvoudiger en compliance met lokale wet- en regelgeving eenvoudiger.

Uitbreiding naar Afrika

AWS is niet de eerste cloudprovider die zich richt op de Afrikaanse markt. Vorig jaar maakte Microsoft bekend dat het van plan was voor het einde van 2018 Azure-datacenters te openen in Kaapstad en Johannesburg. IBM opende verder al in de loop van 2016 een eigen datacenter in Zuid-Afrika. Google is de laatste van de vier grote cloudproviders die nog geen Afrikaanse plannen heeft. Toch lijkt, gezien de competitieve markt, de kans groot dat het snel met eigen plannen volgt.

Momenteel is AWS de grootste cloudprovider met een marktaandeel van 34 procent. Microsoft en Google zijn de nummers twee en drie en zien grotere omzetgroei, al blijft de toppositie van AWS voorlopig onomstreden.