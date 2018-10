Britten willen belasting heffen op omzet techbedrijven

De Britse regering heeft vandaag bekend gemaakt dat het van plan is een “belasting op digitale diensten” te heffen. De beslissing zou goed kunnen zijn voor een belasting van honderden miljoenen dollar per jaar. Techbedrijven zouden straks namelijk tot 2 procent belasting moeten betalen over bepaalde inkomsten die ze binnen het Verenigd Koninkrijk genereren.

Dat meldt de BBC vandaag in een uitgebreid bericht over de belastingplannen van de Britse regering. De bedoeling zou zijn om twee procent belasting te heffen bij bedrijven als Alphabet en Facebook. Zo’n beetje alle online activiteiten van techbedrijven zouden daarbij getroffen worden door de maatregelen.

Startups ontzien

Het Verenigd Koninkrijk is van plan om belastingen te heffen op sociale media, display advertising naast zoekresultaten en transacties die op online marktplaatsen uitgevoerd worden door Britten. Wel is die laatste belastingmaatregel beperkt tot Britse verkopers, wat betekent dat een bedrijf als Amazon vermoedelijk minder schade lijdt dan Facebook.

Het plan is in elk geval om tussen de 400 miljoen pond per jaar op te halen met deze belastingmaatregel. Om startups te ontzien, zouden de maatregelen enkel gelden voor winstgevende bedrijven met een wereldwijde omzet van minimaal 500 miljoen pond.

Veranderende houding

Mocht de maatregel genomen worden, kan dat gezien worden als het begin van een verandering in de houding van overheden ten aanzien van techbedrijven. Belastingen worden in bijna de hele wereld geheven op basis van de winst van een bedrijf, dus niet de omzet. Dat werkt vooral in het voordeel van grote bedrijven, die met ingewikkelde constructies vaak nauwelijks winst boeken.

Zo betaalde Amazon vorig jaar op een Britse omzet van 8,7 miljard pond in totaal 4,5 miljoen pond aan belasting. Google kreeg een belastingaanslag van 49 miljoen pond op een omzet van 7,6 miljard pond in Groot-Brittannië. Dat is weinig en overheden willen daar dus verandering in brengen. Niet alleen de Britten overwegen deze maatregel, ook de Europese Unie zou een belastingheffing van 3 procent overwegen op de regionale omzet van techbedrijven. Landen als Singapore en India willen soortgelijke belastingen heffen.