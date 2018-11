Google: explosieve groei AI verandert de manier van computergebruik

De explosieve ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en machine learning veranderen de manier van computergebruik. Dat stelt software-engineer Cliff Young van Google tijdens de Linley Group Fall Processor Conference, meldt ZDnet.

Young gaf tijdens het evenement een speech over de opkomst van AI. Volgens Young komt AI op het juiste moment op, net nu Moore’s Law over de ontwikkeling van halfgeleiders niet meer lijkt te kloppen.

Opwindende tijden

“Het zijn opwindende tijden”, vertelt Young. Terwijl bedrijven er moeite mee hebben om chips steeds kleiner te maken, komt deep learning op. Conventionele chips hebben er moeite mee om steeds beter en efficiënter te presteren, maar tegelijk groeit de vraag naar AI-onderzoekers. Het aantal academische onderzoeken naar kunstmatige intelligentie is het afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld verdubbeld. En het aantal AI-gerelateerde projecten binnen Google verdubbelt ook elke anderhalf jaar.

De groei is dus groot; volgens Young is er zelfs sprake van een exponentiële groei. Hij vindt het reden om te spreken van een Super Moore’s Law. Tegelijk noemt Young dat fenomeen “enigszins angstaanjagend” en “een beetje gevaarlijk”. Het is dan ook iets waar ontwikkelaars goed over moeten nadenken. Maar het is ook een ontwikkeling die wel moest komen, doordat machine learning “ongelofelijk effectief” blijkt te zijn.

Tensor Processing Unit

Google maakte vijf jaar geleden de stap naar AI. Het bedrijf is volgens Young sindsdien een AI-first bedrijf, en dat uit zich in de ontwikkeling van de Tensor Processing Unit. Dat is een door Google zelf ontwikkelde machine learning chip. Deze waren nodig, omdat volgens Google traditionele chips de snelle ontwikkelingen niet konden bijbenen.

Momenteel is Google toe aan de derde generatie TPU en past het deze breed toe binnen zijn bedrijf. Ook ontwikkelt het steeds grotere TPU-varianten. De nieuwste configuratie is door Google een “pod” gedoopt en verbindt 1.024 individuele TPU’s. Gezamenlijk vormen ze daarmee een nieuw soort supercomputer en Google wil dat systeem blijven uitbouwen.

Volgens Young zorgt het geheel voor een enorm snelle ontwikkeling, die soms moeilijk bij te benen is. Enerzijds doordat de technologie zich sneller zou moeten ontwikkelen dan momenteel gebeurt en anderzijds omdat machine learning zo effectief blijkt.