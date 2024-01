Send AI heeft de interesse weten te wekken van het AI-fonds van Google om de ontwikkeling van zijn AI-modellen te versnellen en uit te breiden. In totaal haalde het 2,2 miljoen euro op. Wat heeft het bedrijf uit Amsterdam precies te bieden?

Het Nederlandse bedrijf Send AI heeft al naam weten te maken in het buitenland. Dat ondanks dat het bedrijf pas in 2021 uit de grond werd gestampt. De explosieve groei van het AI-veld zal de interesse in Send AI zeker hebben aangezwengeld. Toch zijn er ook in dit veld teveel spelers om allemaal internationaal relevant te kunnen zijn.

Slimmere technologie voor documenten

Send AI spits zich specifiek toe op een technologie die belangrijke informatie uit documenten kan filteren. Documenten kunnen op dit moment al bij meer AI-technologieën worden ingeladen om bijvoorbeeld samenvattingen te schrijven. De technologie van Send AI is echter gespecialiseerder en kan ook met scans van lage kwaliteit, foto’s van documenten en grote PDF-bestanden aan de slag.

Bovendien koos het bedrijf uit Amsterdam voor een andere aanpak voor het trainen van de technologie. Zo maakt het gebruik van verschillende, kleinere opensource-modellen. Gebruikers hoeven daarom de input in het model niet te delen met AI-modellen van grote spelers. De binnenkomende data blijft daarentegen in de handen van Send AI. Zakelijke gebruikers kunnen verder met de technologie aan de slag om eigen AI-modellen te trainen.

Boost van Google

Send AI besloot met zijn technologie naar het buitenland te trekken voor een investeringsronde. Die verliep succesvol en leverde in totaal 2,2 miljoen euro op. Eén van de investeerders was Gradient Ventures, een investeringsfonds dat opereert onder Google en kansen zoekt bij AI- en ML-start-ups. Verder wist het geld op te halen van VC Keen Venture Partners, dat Nederlands is.

Het bedrijf deelt nog mee dat het opgehaalde geld zal worden gebruikt om het team te versterken, ontwikkeling te versnellen en uit te breiden naar internationale markten.

