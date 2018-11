Huawei biedt wegens aanhoudende spionagebeschuldigingen niet mee naar 5G-contracten

Nadat de Amerikaanse en Australische regering besloten hebben het Chinese Huawei uit te sluiten van de opbouw van telecomnetwerken in hun landen, heeft het bedrijf nu besloten niet eens mee te bieden voor de opbouw van 5G in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf stelt dat “het gedoe” het niet waard maakt om het te proberen.

Dat meldt The New Zealand Herald vandaag. Huawei heeft dan ook besloten om zijn strategie ten aanzien van 5G te veranderen. In plaats van te proberen complete netwerken op te zetten in andere landen, probeert Huawei nu enkel zijn radio access network (RAN) componenten te slijten.

Chinese spionage

Huawei heeft momenteel te maken met uiteenlopende beschuldigingen. Amerikaanse en Australische autoriteiten stellen dat het bedrijf achterdeurtjes inbouwt in zijn netwerken en de Chinese overheid daarmee van de nodige spionagemogelijkheden voorziet. Daarnaast zou China Huawei willen gebruiken om controle te krijgen over cruciale delen van de infrastructuur van westerse overheden.

Om die reden besloten zowel de Amerikanen als de Australiërs om Huawei te verbieden mee te dingen naar lucratieve 5G-contracten. Dat heeft nu dus gevolgen op de strategie die het Chinese bedrijf volgt. In Nieuw-Zeeland scheidt het zijn “kern” hardware – onderdelen van het “brein” van een network – van de Ran-hardware. Het bedrijf hoopt dat het op die manier alsnog een graantje mee kan pikken van de wereldwijde uitrol van 5G-netwerken.

Duurdere componenten

Huawei denkt dat, door weg te blijven van de 5G-netwerkkernen, het veiligheidsargument wellicht niet meer geldt. Tegelijk biedt het grote prijsvoordelen, en hoopt het daarmee klanten definitief over te halen. Het Chinese bedrijf stelt overigens ook dat er, doordat het uitgesloten is van sommige 5G-contracten, minder concurrentie is op de markt. Dat zou voor hogere prijzen voor consumenten zorgen.

Netwerkaanbieder Spark lijkt aan de kant van Huawei te staan en stelt dat het bedrijf “goede commerciële waarde” biedt. Spark wil dan ook dat de Nieuw-Zeelandse regering Huawei alsnog toestaat om mee te bieden op de 5G-contracten. Het stelt dat zijn eigen veiligheidstools ook kunnen voorkomen dat de Chinese apparatuur voor onacceptabele risico’s zorgt.

Of die risico’s echt bestaan is nog altijd de vraag. Zo slaagde Huawei met vlag en wimpel voor een test waarbij in het Verenigd Koninkrijk gekeken werd of data veilig werden overgezet. Toch zijn de Amerikanen erop gebrand te voorkomen dat de Chinezen mogelijk via netwerkapparatuur kunnen spioneren en lobbyt het bij Canada, Zuid-Korea en andere bondgenoten om dit te voorkomen.